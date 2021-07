Die berühmte LED-Wand am Koex-Center in Seoul – bekannt für die 3D Forced Perspective Welle – bekommt mit dem New Yorker Times Square nun einen Zwilling. Die Videokunst Installation Waterfall-NYC (2021) ist auf der Samsung LED-Hausfassade am Times Square 1 zu erleben. Entwickelt wurde der Content von der koreanischen Digital Agentur d’strict, ein Kooperationspartner von Samsung. Waterfall-NYC (2021) transformiert den hektischen Times Square für eine kurze Zeit in einen digitalen Ozean mit hyperrealistischen Wellen und kaskadenartigen Wasserfällen, die über 100 Meter hoch sind.

Die Installation am One Times Square umfasst vier vertikale Samsung LED-Screens auf 1.081 Quadratmeter die mit vollen 9.000 Nits auch bei direktem Sonnenlicht gut zu erkennen sind. Das kaskadenförmige Wasser nutzt die vertikale Struktur der Digital Signage Installation voll aus und sorgt für ein eindrucksvolles und fesselndes visuelles Erlebnis.

Natürlich bleibt die LED-Installation primär eine DooH-Werbefläche – mit Hilfe der 3D-Videokunst schafft Samsung allerdings eine einzigartige Destination, vor der Touristen auf den nächsten Wow-Moment warten.