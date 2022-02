Habegger, Schweizer Dienstleister für Live-Kommunikation, ist erneut mit dem Siegel „Great Place to Work“ vom gleichnamigen Beratungsinstitut ausgezeichnet worden. Auf diese Weise nimmt das Unternehmen alle zwei Jahre das eigene Arbeitsumfeld unter die Lupe, um ein Wunscharbeitgeber zu bleiben.

Hierfür wurde Ende 2021 einerseits eine Befragung unter den rund 130 Mitarbeitenden durchgeführt, andererseits fand ein Audit durch externe Experten statt. Das Zertifikat ist 12 Monate gültig. Neben der Außenwirkung soll der Zertifizierungsprozess die Arbeitsplatzkultur verbessern – beziehungsweise Schwachstellen aufzeigen – und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Signal der Wertschätzung geben.

Bei einer Rücklaufquote von 91 Prozent ergab die Befragung laut Habegger ein positives Bild in der Belegschaft. Gerade aufgrund der belastenden Zeit der Coronakrise und der eingeführten Kurzarbeit sei das ein ermutigendes Signal.

„Uns war bewusst, dass die Erhebung in eine schwierige Zeit fällt. Doch für uns ist es entscheidend, auch unter solchen Bedingungen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“, erklärt Jürg Schwarz, CEO von Habegger. Besonders erfreulich sei deshalb, dass 90 Prozent der Mitarbeitenden Habegger als Ort wahrnehmen, an dem innovatives Handeln und das Entwickeln von neuen Produkten und Arbeitsweisen gefördert werden.

Studiowelt als Beleg

Ein Beweis hierfür sei die Realisierung einer Studiowelt am Hauptsitz von Habegger, unmittelbar nach dem Veranstaltungsverbot: Lagerräume wurden in Regieräume umgebaut, Mitarbeitende eigneten sich neue Fähigkeiten an. „Diese Offenheit seitens Management für innovative Ideen der Mitarbeitenden in Kombination mit der Flexibilität sowie Leidenschaft der Belegschaft führte dazu, dass Habegger heute zu den Vorreitern für digitale Events in der Schweiz zählt“, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Darauf seien die Mitarbeitenden gemäß der „Great Place to Work“-Umfrage stolz: Sie seien überzeugt, dass die Kunden ihre Dienstleistungen und Produkte als hervorragend bewerten würden.

Damit die Mitarbeitenden auch künftig von Habegger als Arbeitgeber überzeugt sind, plant das Unternehmen verschiedene Maßnahmen. „Unsere Mitarbeitenden brennen für ihre Leidenschaft – für die Live-Kommunikation“, sagt Jürg Schwarz. „Meine Aufgabe ist es, ihnen das optimale Arbeitsumfeld zu bieten, sodass diese Flamme nie erlöscht.“

Unter anderem implementiert Habegger in den nächsten Wochen eine neue Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Zudem soll die Personalentwicklung weitervorangetrieben und in die technologische Infrastruktur investiert werden.