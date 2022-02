Spanien ist bereit für die ISE 2022 die in 80 Tagen in Barcelona ihre Tore öffnet. Aber auch in den europäischen Quellenmärkten von Skandinavien im Norden bis Griechenland im Süden beruhigt sich die Infektionslage. Das Interesse an der ISE steigt spürbar, die ISE verzeichnet steigende Besucherregistrierungen für die Weltleitmesse im Mai, nicht nur aus Europa sondern auch aus außereuropäischen Märkten – insbesondere Mittlerer Osten und Nordamerika.

Was bleibt sind die strengen Hygienemaßnahmen auf der ISE: Zutritt zur ISE ist nur mit aktuellem Impfzertifikat oder negativen tagesaktuellen Test möglich. Dazu müssen die Zertifikate in die App hochgeladen werden, sonst bleiben die Zutrittsschranken der ISE geschlossen.

Auch die Maskenpflicht im Freien wurde in Spanien in der vergangenen Woche abgeschafft. In öffentlichen Innenräumen und in Bussen und Bahnen aber muss weiterhin eine Maske getragen werden, und die Menschen halten sich auch daran.