Die ISE hat eine Kooperation mit Shure bekanntgegeben: Das Unternehmen wird Konferenz-Audio-Partner für die ISE 2022 im Mai in Barcelona.

In der Fira de Barcelona Gran Via werden vom 9. bis zum 12. Mai Konferenzen für ein breites Spektrum an Märkten abgehalten. Mit dabei ist auch der Digital Signage Summit Barcelona, der von invidis und der ISE organisiert wird und am 11. Mai hochwertige Inhalte zu allen Aspekten von Digital Signage vermitteln wird.

Shure wird die Konferenzen mit Audio-Equipment unterstützen darunter das Axient Digital Wireless System. hierbei handelt es sich um ein High-End-Drahtlossystem, das laut Shure Signalstabilität und einen klaren Klang bietet.

„Wir fühlen uns geehrt, dieses Jahr Konferenz-Audio-Partner der ISE zu sein“, sagt Chris Schyvinck, Präsidentin und CEO von Shure. „Und nach einer so schwierigen Zeit für die gesamte Branche freuen wir uns darauf, die AV-Community mit einem fantastischen Programm an Live-Konferenzen wieder zusammenzubringen.“

„Die ISE und Shure verbindet eine jahrzehntelange Beziehung“, kommentiert Mike Blackman, Managing Director ISE. „Mit fast 100 Jahren Geschichte in der Audiobranche wird die ISE 2022 mit Shure als Audioanbieter für alle Konferenzen zu einer unvergesslichen Veranstaltung.“

Shure wird auch eng mit dem Audiospezialisten Iventions zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Ablauf der Konferenzen zu gewährleisten.