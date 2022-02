Heute am 4. Februar starten die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Mit dabei ist auch Maxhub mit seinen All-in-One-Displaylösungen. Diese kommen bei der Winter-Olympiade sowohl an den Austragungsorten als auch im Winter Sports Management Center zum Einsatz.

Vor Ort übertragen die LED-Displays das Sportgeschehen für die Zuschauer. Zudem sind Maxhub-LED-Lösungen im Winter Sports Management Center, dem Sitz des chinesischen Sportkomitees, installiert. Dort kommen sie für Collaboration-Anwendungen, wie Logistiksitzungen des Komitees, zum Einsatz. Ein besonders breites Sichtfeld soll zu effizienteren Sitzungen beitragen.

Nach invidis-Recherchen werden für beide Anwendungen die Raptor Integrated LED-Walls im 220-Zoll-Format eingesetzt, die Maxhub Ende des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht hat. Die 4K-Displays werden mit integrierter Steuer-, Empfangs- und Stromeinheit ausgeliefert. Optional können die Screens mit einem Rollständer ausgestattet werden, der den Bildern nach zu urteilen hier zum Einsatz kam. Auch die geringer Tiefe von 28,5 Millimetern lässt sich auf den Fotos sehen.

Darren Lin, General Manager von Maxhub, kommentiert: „Die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele ist eine unglaubliche Ehre für Peking und das chinesische Volk und wir bei MAXHUB sind begeistert, dass unsere Lösungen Teil der Spiele sein werden.“

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking laufen bis zum 20. Februar.