Das 70.000 Quadratmeter große Gebäude des Lebron James Innovation Center befindet sich am weltweiten Hauptsitz von Nike in Beaverton, einem Vorort von Portland in Oregon. Hier entwickelt die weltgrößte Sportmarke die Zukunft der Sportwissenschaft. Im spektakulären Neubau steht Datenanalyse im Vordergrund, ob hunderte von Highspeed-Kameras, Rüttelplatten oder Klimakammern. Getestet und gemessen wird hier alles, was irgendwie messbar ist.

Was die Sportwissenschaftler für Nike hier entwickeln, wird nicht nur in Kleidung, Schuhe und Sportgeräte integriert, sondern oft auch als Patent angemeldet. Die neuesten Technologien sollen nicht nur den Athleten einen Vorsprung ermöglichen, sondern auch dem weltgrößten Sportausrüster Nike.

In der Lobby des Nike LeBron James Innovation Center visualisiert Nike die große und kontinuierlich wachsende Anzahl an Patenten mit einer großen Wand und integriertem Faltblattanzeiger. Digital Signage in Retro.