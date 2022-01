Schon seit Jahren testen Outdoorausrüster wie Globetrotter und Sportartikelhersteller wie sie am besten Funktionskleidung im Store präsentieren können und Kunden ein Testerlebnis liefern können. Mit viel Aufwand und hohen Betriebskosten entstanden Klimakammern die Regen und Kälte simulieren können. Sehr funktional, un-digital und wenige sexy nach heutigen Brand Experience Standards.

Das Nike Brand Experience Team entwickelte für die globalen Flagshipstores ein modernes Konzept das weniger funktional, aber dafür zielgruppenaffin und äußerst digital ist. Vor Weihnachten wurde für den Launch der FitADV-Kollektion das Weather Station Konzept entwickelt und weltweit ausgerollt.

Es entstand ein multisensorischer Klimasimulator mit XR und interaktiven Digital Signage Touchpoints für die Nike House of Innovation Flagshipstores. „Weather Chaser“ bekommen die Möglichkeit FitADV-Produkte in einem völlig immersiven Erlebnis zu testen. Durch den Einsatz von Sound, LED-basierten großflächigen virtuellen Umgebungen und Projektionen simuliert das Weather Station Konzept ein Erlebnis rund um reale Wetterbedingungen.

Der Aufwand für solche Konzepte die oft nur ein paar Wochen genutzt werden ist immens. Aber die Content-Detailliebe und die Integration von Digital Signage in die Stores ist außergewöhnlich. Immersive Digital Experiences zeigen, warum Marken so viel Budgets in Flagshipstores investieren. Hier werden Marken und Produktstorys erlebbar.