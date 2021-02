Nach New York und Shanghai eröffnete Nike im Sommer vergangenen Jahres auch auf der Champs-Elysées in Paris eines seiner „House of Innovations“. Die Flagships bieten digital vernetzte Einkaufserlebnisse und kombinieren moderne Retaillandschaft und pulsierendes Sportzentrum. Auf rund 2.400 Quadratmetern können Besucher hier die besten Innovationen, Sportlergeschichten und Experiences von Nike erleben – eigentlich. Denn bisher hatten Markenfans wegen der immer neuen Lockdowns nur wenige Gelegenheiten, etwas vom neuen Store zu sehen.

Eine neue virtuelle 360-Grad Experience soll das jetzt ändern. Die nämlich macht den kompletten Store in Paris digital zugänglich. Auf der Tour durch das House of Innovations, die sich übrigens angenehm flüssig steuern lässt, tauchen auch verschiedene Info-Punkte auf. Hier können lassen sich kurze Beschreibungen der Highlight-Installationen des Stores lesen.

Leider keine Produkt-Infos

Die Momentaufnahme bietet allerdings keine Infos zu den zahlreichen Nike-Produkten, die zu sehen sind. Das ist wohl noch Digital-Retail Zukunftsmusik. Dennoch, ein beeindruckendes Projekt, das man einmal ausprobiert haben muss – mit entsprechender Hardware auch in VR. Um zur Experience zu gelangen, einfach auf das Foto in der Mitte des Artikels klicken oder diesem Link folgen. Alternativ lässt sich auch über Google Street View in die Experience eintauchen (79 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, Frankreich).