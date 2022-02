Ocean Outdoor wird im Februar dieses Jahres auf 36 seiner großformatigen Full-Motion-Bildschirme in 11 britischen Städten täglich die Highlights von Discovery/Eurosport von den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zeigen.

Der Außenwerber arbeitet erneut mit Discovery zusammen – der Senderkonzern übertragt als einziger in Europa die gesamten Spiele, mit 1.200 Stunden Live-Berichterstattung auf seinen linearen und digitalen Plattformen, einschließlich discovery plus, Eurosport und Eurosport App.

Am 5. Februar beginnt die DooH-Übertragung mit den Curling-Wettbewerben. Jeden Tag bis zum Ende der Winterspiele wird das Geschehen in 20-Sekunden-Paketen gezeigt. Die Eurosport-Clips werden auf Screens in Manchester, Newcastle, Edinburgh, Glasgow, Birmingham, Liverpool, Leeds, Norwich, Nottingham, Bournemouth und an acht Standorten in Westfield Stratford City, Westfield London und Canary Wharf zu sehen sein.

Schon während der Olympischen Spiele in Tokyo, die vergangenes Jahr stattfanden, arbeiteten Discovery und Ocean Outdoor zusammen. Zudem unterhält Ocean eine Medienpartnerschaft mit Team GB, der Olympiamannschaft von Großbritannien.

Kevin Henry, Leiter der Abteilung für Inhalte und Sponsoring bei Ocean, sagte: „Die Berichterstattung von Ocean über die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking baut auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Discovery und unserer langfristigen Partnerschaft mit dem Team GB auf. Unser Content-Programm für 2022 verschafft dem Team GB eine umfassende Sichtbarkeit über Premium-DooH und bekräftigt die Bedeutung von Out-of-Home als Übertragungsmedium auf dem Weg nach Paris 2024.“