Absen hat sein erstes öffentliches Event in seinem Showroom angekündigt, der vergangenes Jahr fertiggestellt wurde. Am 15. und am 16. März 2022 lädt der LED-Hersteller an seinen europäischen Hauptsitz in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt, 15 Autominuten vom Frankfurter Flughafen entfernt.

Am ersten Tag, dem 15. März, sind eine Reihe von Seminaren geplant, in denen sich die Besucher unter anderem über MicroLED, immersive Räume für Unternehmen und die Pläne von Absen für 2022 und darüber hinaus informieren können.

Am 16. März bietet ein Open House Partnern, Händlern und Anwendern die Möglichkeit, mit den regionalen Ansprechpartnern von Absen zu sprechen; zudem werden wieder ganztägig Seminare angeboten.

Unter anderem können die Besucher die Absenicon-Serie von Fine-Pitch-LEDs für den Innenbereich und die Clear-Cobalt-Reihe, die im Herbst 2021 auf den Markt kam, begutachten und testen.

Aus der Clear-Cobalt-Serie wird während der Veranstaltung das Modell CL 1.2 vorgestellt. Es verfügt über die von Absen entwickelte HDR-Bildalgorithmus-Technologie, die für jedes Bild eine optimale Spitzenhelligkeit und einen optimalen Kontrast bieten soll. Zudem ist das Produkt laut Absen im Full-Flip-Chip-Verfahren hergestellt, was die Lichtausbeute entscheidend verbessert (siehe hierzu den invidis-Artikel über LED-Technologien).

„In den letzten beiden Jahren konnten wir in unserem neuen europäischen Showroom nur private Veranstaltungen abhalten“, sagt Jess Golding, European Marketing Director von Absen. „Wir sind begeistert, dass wir die erste persönliche Veranstaltung in unserem Showroom ausrichten können. Wir freuen uns sehr darauf, unsere geschätzten Vertriebspartner, Kunden und Kollegen bei der ersten Veranstaltung dieser Art in Deutschland zu treffen.“

Um an der Eröffnung des Showrooms und dem Tag der offenen Tür teilnehmen zu können, müssen die Besucher die aktuellen Gesundheitsvorschriften erfüllen und bei ihrer Ankunft einen Nachweis über eine Doppelimpfung oder einen negativen Covid-19-Test vorlegen. Anmeldungen sind unter diesem Link möglich.