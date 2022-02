Die Optiker-Kette Smarteyes mit Hauptsitz in Schweden hat sich für Visual Art als neuen Lieferanten für alle seine digitalen Kommunikationskanäle entschieden. In seinen Filialen in Schweden, Dänemark und Deutschland betreibt Smarteyes circa 90 Screens. Zudem sind neue Locations mit Displays geplant.

Bei Smarteyes sind Digital Signage-Displays ein fester Bestandteil des Medienmixes. Die Screens werden nach außen eingesetzt, um sowohl neue als auch bestehende Kunden anzusprechen. Innen zeigen sie den Kunden relevante Kampagnen und Informationen.

Visual Art konnte sich in einer Ausschreibung durchsetzen. „Visual Art hatte einen großen Vorteil, weil sie Installationsteams in allen unseren Märkten anbieten konnten. Dies ist ein praktischer und finanzieller Vorteil, unabhängig davon, ob es sich um die Aufrüstung und Wartung bestehender Stores oder um neue Einrichtungen handelt“, sagt Jonas Fredriksson, Commercial Manager bei Smarteyes.

Durch die Visual-Art-Plattform lassen sich die Bildschirme remote steuern, was wiederum zeit- und kosteneffizient sei.

„Von nun an kann Smarteyes die Inhalte einfach zentral steuern und anpassen, aber natürlich immer noch lokal angepasste Inhalte für einzelne Geschäfte und Bildschirme erstellen. Wir freuen uns darauf, ein Teil der geplanten neuen Einrichtungen zu sein“, sagt Pontus Meijer, Chief Revenue Officer bei Visual Art.