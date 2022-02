Hisense B2B Europe hat Kurs auf eine DACH-Expansion genommen. In diesem Rahmen ging es nun eine strategische Partnerschaft mit Telion ein. Beim Value-Added-Distributor mit Sitz in Schlieren bei Zürich ist ab Februar das B2B Commercial-Display-Portfolio von Hisense erhältlich.

Die Hisense-Produkte werden unter dem Fachbereich „Professional Electronics“ vertrieben. Hier bietet Telion bereits ein umfangreiches Portfolio an Displaylösungen und Serviceleistungen an. Als Hisense-Servicepartner für die Schweiz wird das Unternehmen ESAG eingesetzt.

„Durch die strategische Partnerschaft mit Telion haben wir einen hervorragenden Partner an unserer Seite, um unsere professionellen B2B-Display-Lösungen nun auch in der Schweiz anbieten zu können“, sagt Clemens Lincke, Senior Sales Manager DACH bei Hisense B2B Europe. „Die Telion AG ist eine feste Größe im Schweizer Digital-Signage Markt und dank ihrer 20-jährigen Expertise in der Lage, die Integratoren optimal zu unterstützen, Projekte gemeinsam zu entwickeln und unser B2B Commercial-Displays-Portfolio perfekt in die kundenspezifischen Projekte zu integrieren.“

Immer mehr B2B in Europa

Frank Brunschweiler, Bereichsleiter Consumer & Professional Electronics bei Telion, ergänzt „Wir freuen uns sehr darüber, unseren Kunden, neben dem Hisense Consumer TV-Sortiment, ab sofort mit den Digital Signage- und Displaylösungen von Hisense ein noch attraktiveres Sortiment für professionelle Einsatzgebiete anbieten zu können. Wir sind davon überzeugt, mit Hisense einen innovativen und zuverlässigen neuen Partner gefunden zu haben, welcher unser aktuell qualitativ hochwertiges Sortiment optimal ergänzt und preislich neue Möglichkeiten eröffnet.“

Das Portfolio umfasst Displays, interaktive Screens und Outdoorprodukte von 43 bis 86 Zoll sowie LED-Lösungen.

Hisense gilt bereits seit mehr als 15 Jahren als einer der führenden TV-Hersteller in China und gewinnt auch im Schweizer Consumer TV-Markt an Bekanntheit. Die Erweiterung des Geschäftsfeldes hin zum B2B-Segment in Europa wurde bereits 2018 geplant und seit Januar 2021 in UK, Italien, Osteuropa, den Nordics und zuletzt Deutschland umgesetzt.