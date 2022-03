Schon bevor es überhaupt zu den Digital Signage-Anwendungen kommt, wird man beim Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate von der ikonischen Außenarchitektur überwältigt.

Der UAE-Pavillon hat es in den invidis Top5 der besten Länderpavillons bei der Expo 2020 auf Platz 5 gebracht. Wir haben sie in einem invidisXworld-Video zusammengefasst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für den Bau zeichnet der spanische Stararchitekt Santiago Calatrava verantwortlich. Die Form der Dachelemente ist dem Flügelkleid eines Falken nachempfunden – das sich auch tatsächlich aufklappen kann und dabei Solarpaneele für die Energiegewinnung freilegt. Der Weg zum Eingang wird gesäumt von Wasseranlagen.

„Das Design des UAE-Pavillons reflektiert die Identität der Vereinigten Arabischen Emirate und ihren Pioniergeist. Gleichzeitig stellt er eine ausbalancierte Verbindung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft des Landes dar“, erläutert Santiago Calatrava auf der Website des Pavillons.

Im Inneren des Gebäudes wird der Besucher von einer Welcoming-Experience empfangen – die Grundstruktur Welcome, Exhibition und Exit Experience findet sich bei vielen Pavillons der Expo wieder, um das Storytelling zu verstärken.

Hier ist die Mischung aus digitaler Technik und dem Bezug zum Land besonders gut gelungen: Die Geschichte des Landes wird auf Sanddünen projiziert, zwischen denen die Besucher herumlaufen können.

In einer Übergangszone vor einer weiteren Ausstellung ist eine interaktive Projektion installiert, die den Schritten der Besucher folgt. Die nächste Ausstellungszone hat die Gegenwart der UAE zum Thema. Hier werden die Inhalte auf in Quader gefassten Sand projiziert.

Als nächstes kommt der Besucher in einen Raum, in dem eine Immersive Experience mit einem Film über die UAE präsentiert wird. Hier zeigt der Pavillon seinen größten Nachteil. Die Wartezone für die Vorstellung ist unglücklich gestaltet, sie ist eng und dadurch vor allem in Corona-Zeiten unbequem.

Danach, in der Exit-Zone fallen die schönen digitalen Stelen auf, die in Form von aufgeschlagenen Büchern gestaltet sind und deren Inhalte auf 2×2 LCD-Displays wiedergeben.

Nach der Expo 2020 wird der Pavillon stehen bleiben und als Event-Gebäude genutzt werden. Hier könnte auch der Grund für die unglücklich gestalteten Wartezonen liegen, da die jetzige und spätere Nutzung andere Raumaufteilungen benötigen.

Das invidis-Fazit: Ein gelungener Auftritt der UAE, der neben der atemberaubenden Architektur auch einige schöne Digital Signage-Highlights zu bieten hat, und deswegen ein würdiger fünfter Platz in unserem Pavillon-Ranking.