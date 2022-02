Viooh führte zusammen mit Yahoo und JC Decaux Singapur eine programmatische Omnichannel-Pilotkampagne für die Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders durch. Wie das Unternehmen nun mitteilte, war das Pilotprojekt ein Erfolg: Die mobile Retargeting-Klickrate (CTR) war um 80 Prozent höher als die durchschnittliche Kampagnen-Benchmark.

Die „Beyond Profit“-Kampagne von Schroders lief von Juli bis Oktober im vergangenen Jahr und wurde durch mobile Retargeting-Funktionen über die Omnichannel-DSP von Yahoo ergänzt, um die richtigen Zielgruppen anzusprechen. Sie zielt darauf ab, OoH-exponierte Zielgruppen über mobiles Retargeting online zu schalten.

Hohe CTR unterstreicht Stärke von pDooH

Die Zielgruppe waren wohlhabende Verbraucher, die sich für nachhaltige Anlagen interessieren. Um diese Zielgruppe anzusprechen, lief die Omnichannel-Kampagne während der Hauptgeschäftszeiten mit hoher Passantenfrequenz auf Premium-Bildschirmen von JC Decaux in der Mall von Orchard und auf Stadtmöbeln im zentralen Business-Distrikt. Letztere wurden vorrangig während der Bürozeiten, die Orchard-Motive nur abends und an den Wochenenden geschaltet.

„Wir sind begeistert von den fantastischen Ergebnissen, die Schroders‘ Beyond-Profit-Kampagne erzielt hat. Die hohe CTR unterstreicht die Stärke, die programmatisches OoH als Teil einer Omnichannel-Kampagne haben kann“, sagt Gavin Wilson, Chief Revenue Officer bei Viooh. „Das vergangene Jahr war ein monumentales Jahr für das Wachstum von programmatischem OoH, und wir freuen uns, dass Schroders die Vorteile dieser flexiblen, datengesteuerten und zielgerichteten Media-Einkaufsmethode entdeckt hat.“

Gewünschte Zielgruppe erreicht

„JC Decaux Singapur freut sich, dass Schroders unsere DooH-Medien als Teil ihrer Omnichannel-Medienstrategie ausgewählt hat, um die gewünschten Zielgruppen effizient zu erreichen. Über unseren programmatischen Kanal konnte Schroders seine Ziele an den wichtigsten Touchpoints und Tageszeiten in der Orchard Road und im CBD erreichen, wo die gewünschte Zielgruppe pendelt, arbeitet und einkauft“, erläutert Lydia Lee, Revenue Strategy and Campaign Management Director bei JC Decaux Singapur.

„Da sich die Menschen in Singapur immer mehr bewegen, suchen Werbetreibende die Möglichkeit, über mehrere Kanäle, Formate und Bildschirme einzukaufen, um die richtigen Zielgruppen effektiv zu erreichen und anzusprechen. Durch unsere Partnerschaft mit Viooh und JC Decaux freuen wir uns darauf, mit Werbetreibenden an Omnichannel-, datengesteuerten, zielgerichteten, messbaren und flexiblen Kampagnen zu arbeiten, die die Stärke von DOOH nutzen“, kommentiert Carol Tay, Senior Director Sales Southeast Asia, Yahoo.