Bei LED-Projekten denken die meisten immer noch an die üblichen, chinesischen LED-Hersteller. Doch die großen Visual-Solution-Anbieter wie Samsung, LG oder Philips legen kräftig bei LED zu und gewinnen mit ihrem Ökosystem und Finanzierungspartnern große Projekte.

Jeder Hersteller hat so seinen Fokus – bei Samsung ist es MicroLED (The Wall) in Retail, Control & Command und Studios, während LG mit LED-Projekten (Outdoor & Indoor) in Stadien punktet. In einem stark wachsenden LED-Markt ist Platz für viele Anbieter – doch den chinesischen Anbietern fehlt das engmaschige Partner-Ökosystem, das die Displayhersteller in mehr als 10 Jahre aufgebaut haben. Auch profitieren die Display-Anbieter von ihrer großen Markenbekanntheit.