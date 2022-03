In der vergangenen Woche startete Adidas in Dubai mit seiner neuen Kampagne „I’m Possible“. Die Kampagne feiert alle Frauen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf digitalen Screens in der ganzen Stadt zu präsentieren und gleichzeitig ihre Geschichten über ihre Möglichkeiten im Sport und darüber hinaus vorzustellen und zu feiern.

Auf den bekanntesten LED-Screens von Backlite Media entlang der Sheikh Zayed Road, Dubais Hauptverkehrsachse, werden inspirierende Frauen aus Dubai vorgestellt, die analog zum Adidas-Claim im Sport das “Unmögliche möglich gemacht” haben. Die erste Welle der Kampagne präsentierte die Adidas Markenbotschafterinnen Raha Moharrak, Baraa El Sabbagh, Emmanuelle Bonham, Nouf AlAnzi und die ehemalige emiratische Meisterin im Gewichtheben Amna Al Haddad.

Die zweite Welle der Kampagne (letzten beiden Märzwochen) steht allen Frauen aus Dubai offen. Um auf den Screens zu erscheinen, sind Frauen in der ganzen Stadt dazu aufgerufen ein Foto auf Instagram zu posten, auf dem sie irgendwo sichtbar in Dubai trainieren oder Sport treiben, den Claim „I’m possible because …“ vervollständigen und die passenden Tags nutzen. Der Clou, auf den DooH-Screens werden nicht nur die Fotos sondern auch das Instagram-Handle der Teilnehmerinnen zu sehen sein.

Vicki Fitzsimons, Senior Director Brand adidas MENA, sagt zu der Kampagne: „Impossible Is Nothing ist unsere Markeneinstellung, die Essenz dessen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir sind der Meinung, dass alle Frauen gefeiert werden sollten und ihre Geschichten ins Rampenlicht gerückt und geteilt werden sollten.

Wir beobachten, dass immer mehr Frauen in der gesamten MENA-Region Sport treiben. Es ist unser Versprechen, ihre Geschichten zu erzählen und unsere Plattformen für sie zu öffnen. Wir wissen, wie wichtig Vorbilder sind, um andere Frauen in der Region und weltweit zu ermutigen und zu inspirieren.”