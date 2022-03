Die Stockholm, Hamburg, London und vielen anderen europäischen Märkten vertretene Visual Art setzt ihre Expansion mit dem Launch einer neuen Software-Plattform fort. Neben Full-Service Kunden in Europa zählen auch Software-Kunden in Asien, Nordamerika und Australien zum Portfolio. Damit bietet Visual Art nun ihre Softwareplattform außerhalb von Europa auch anderen Integratoren und Endkunden an.

„Digitale Kommunikationskanäle sind zu einem selbstverständlichen Teil des heutigen Marktes geworden, sowohl als direkter Verkaufskanal als auch als Teil des Markenerlebnisses im Allgemeinen. Die Digital Signage Software spielt bei dieser Entwicklung eine zentrale Rolle, da sie es ermöglicht, den Fokus von der Technologie auf den eigentlichen Inhalt zu verlagern. Jeder kann unsere Software nutzen“, sagt Anders Apelgren, CEO von Visual Art.

Die Weiterentwicklung des Visual Art Signage Player läuft kontinuierlich schon seit vielen Jahren, aber im letzten Jahr hat sich der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Template-basierte Inhalte und Integration von Drittsystemen verlagert.

„Signage Player basiert auf der neuesten cloudbasierten Technologie, die es uns ermöglicht, Kunden und Displays auf der ganzen Welt zu haben. Wir haben bereits Wiederverkäufer in Asien und Australien für Signage Player“, so Anders Apelgren weiter.

Mit dem Launch von Signage Player als eigenständige Produktlösung zählt nun auch Visual Art zu der wachsende Gruppe von Digital Signage SaaS-Anbietern. Viele Anbieter sehen cloudbasierte SaaS-Lösungen als die wichtigste Zukunftsstrategie im Digital Signage Markt. Der Visual Art Signage Player läuft auf allen gängigen Betriebssystemen und kann auf den führenden SoC-Plattformen integriert werden.

„Wir hatten schon immer zwei Standbeine – eines mit Fokus auf Technologie und eines mit Fokus auf Design und Content durch unser äußerst kompetentes Design Studio. Mit unserer Digital Signage Software können wir nun eine noch relevantere und langfristigere Zusammenarbeit mit unseren Kunden aufbauen, von der sowohl sie als auch wir in diesem Marktsegment profitieren werden“, so Anders Apelgren weiter.

Das Spannendste für Visual Art sind jedoch die Möglichkeiten, sich ständig weiterzuentwickeln und die Funktionen und die Integration entsprechend den Bedürfnissen der Kunden zu ergänzen.

Visual Art hat in den vergangenen Monate einige Großkunden gewinnen können, nicht nur skandinavische Supermarktketten oder den europäischen Rollout einer der weltgrößten QSR-Restaurants sondern auch die Convenience-Kette 7-Eleven in Australien.