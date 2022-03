Out of Home wird immer digitaler – der Markt sieht DooH als die Wachstumsgeschichte der Mediengattung schlechthin. So auch bei JCDecaux, auch wenn sich der Grad der Digitalisierung von Markt zu Markt stark unterscheidet. Die großen Unterschiede – z.B. ist JCDecaux in Großbritannien mit 72% mehr als doppelt so digitalisiert wie in Deutschland 32% – liegen natürlich auch an den Werberechte von JCDecaux im jeweiligen Markt. Doch das London mehr digitalisiert ist als Berlin ist unbestreitbar.

JCDecaux erzielt 69% seiner weltweiten Digital-Umsätze in nur fünf Ländern. In Großbritannien sind bereits 72% aller Umsätze – primär in London – digital. Dagegen liegt Deutschland mit 32% weitabgeschlagen an vierter Position.. In den USA und Australien sind bereits 58% bzw. 41% DooH-Umsätze. Australien ist dabei der einzige Markt indem die Digitalisierung von 2020 auf 2021 nicht zugenommen hat. Grund der war der ultraharte Corona-Lockdown in Australien. Der JCDecaux-Markt mit der geringsten Digitalisierung ist China mit nur 20%.

In den vergangenen sechs Jahren hat die Digitalisierung bei JCDecaux über alle Werbeformqte hinweg zugenommen. Während 2016 digitale Touchpoints primär an Flughäfen und in Bahnhöfen anzufinden waren, sind 2021 DooH auch bei der Stadtmöblierung und digitale Plakatflächen ein Viertel der Touchpoints digital.