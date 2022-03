Kindermann stellte 2020 seine ersten Touchdisplays unter eigenem Label vor. Nun präsentiert das Unternehmen mit der neuen Touchdisplay-Reihe TD-20xx die nächste Generation.

Interaktive Displays finden nicht nur in Unternehmen ihren Einsatz, gerade in Schulen werden sie immer häufiger verwendet. Daher stimmte Kindermann die Produkte auf diese Applikation ab: Der Fokus liegt auf einer einfachen, intuitiven Bedienung, was durch eine selbst entwickelte Benutzeroberfläche erreicht werden soll. Mit ihr können laut Kindermann Nutzer ohne Schulungsaufwand sofort loslegen.

Die neuen Touchdisplays sind in den Größen 65, 75 sowie 86 Zoll verfügbar. Überarbeitet wurde auch der Glasoberfläche: Mittels Zero-Gap-Technologie ist kein Leerraum zwischen Touch- und LCD-Panel, was die Genauigkeit der Toucheingabe verbessert; dadurch fühle sich das Schreiben auf dem Touchdisplay natürlich an. Der neue Infrarot-Touch-Rahmen unterstützt bis zu 40 Touchpunkte und ermöglicht eine genaue Objekterkennung, beispielsweise ob ein dicker oder dünner Stift oder die Hand als Radierer genutzt wird.

Darüber hinaus ist die Oberfläche antibakteriell beschichtet. Dieser Schutz bleibt laut Kindermann auch bei intensiver Nutzung und oftmaligem Reinigen erhalten.

SoC und OPS-Slot

Die TD-20xx Modelle sind unter anderem mit einem modernen SoC mit Quad-Core-Prozessor (1,8 Ghz), 8 GB RAM und 64 GB Speicher für Apps und Daten ausgestattet. Als Betriebssystem kommt aktuell Android 9.0 zum Einsatz. Über den OPS-Slot kann das Touchdisplay mit einem PC ausgestattet und damit der Zugang in die Windows-Welt eröffnet werden.

Mit der integrierten Lösung E-Share lassen sich mobile Geräte, unabhängig vom Betriebssystem, verbinden. Deren Inhalte lassen sich kabellos auf das Touchdisplay übertragen. Das funktioniert auch umgekehrt, sodass Anwender die große Anzeige beispielsweise auf die Tablets von Meeting-Teilnehmern oder Schüler spiegeln können. Im Splitscreen-Modus lassen sich bis zu vier Bildschirminhalte gleichzeitig anzeigen. Optional stehen auch HDMI- und USB-C-Dongles für die Nutzung per Plug-and-Play zur Verfügung.

Mehr Unterstützung für Windows Ink

Die TD-20xx Touchdisplays verfügen über eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, um Peripheriegeräte wie Kameras oder Soundsysteme zu verbinden. Sie sind an der Front und an der Seite angebracht. Erweitert wurden die Anschlüsse um eine neue USB-C-Schnittstelle, wodurch nur noch ein Kabel für die Video-, Audio- und Touch-Übertragung sowie das Laden benötigt wird. Der Ladestrom reicht mit 65 Watt auch für Notebooks.

Verbessert wurde laut Kindermann auch die Unterstützung für Windows Ink. Mit diesem Tool werden auch passive Stifte automatisch erkannt. Daher können Anmerkungen in allen gängigen Windows-Office-Anwendungen getätigt werden, ohne das Werkzeug auswählen zu müssen.

Auf die neuen Modelle gibt Kindermann eine Standardgarantie von drei Jahren mit Vor-Ort-Austausch-Service.