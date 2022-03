Vom 5. März bis zum 6. Juni 2022 zeigt die Kunsthalle Tübingen die Ausstellung „Herzstücke“. Unter den mehr als 70 expressionistischen Werken sind zwei Arbeiten der Medienkünstlergruppe Lunar Ring, die mithilfe Künstlicher Intelligenz laufend neu erzeugt und auf zwei OLED-Produkten von LG Electronics gezeigt werden. LG ist Sponsor für die Arbeiten des Lunar Rings.

Zum Einsatz kommen ein 55 Zoll großer transparenter OLED-Screen der T-OLED-Serie und ein 65-Zoll-Ultrafine OLED Pro. Letzteres löst mit 3.840 x 2.160 Pixel und bietet ein Kontrastverhältnis von 1.850.000:1.

Die gezeigten Arbeiten stammen aus der Sammlung der Kunsthalle Emden. Besucher folgen in der Ausstellung den Entwicklungen der expressionistischen Kunst durch das 20. Jahrhundert: von bekannten Meisterwerken aus den Künstlergruppen „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ über die expressiven Tendenzen der Nachkriegszeit bis in die 1990er Jahre. Bei den zwei Installationen von Lunar Ring entstehen mithilfe künstlicher Intelligenz neue Interpretationen der gezeigten Kunst, und Besucher können mit der KI zusammen eigene Werke entwickeln, vor Ort ausdrucken und mitnehmen.

Interaktive Kunstwerke

Bei der KI-Arbeit „1902–2012“ entsteht auf einem transparenten Bildschirm ein permanenter, sich ständig verändernder Fluss von Bildern. Diesen erschafft die KI neu aus den Werken der Ausstellung. Die Besucher erleben die Eindrücke der Ausstellung noch einmal aus einer neuen Perspektive. Das Display steht auf einem Sockel und ist die erste „lebende Skulptur“, die aus sich heraus ein sich permanent veränderndes Kunstwerk erzeugt. Dank der hohen Transparenz fügt der Bildschirm sich harmonisch in die Ausstellungsumgebung ein.

Das zweite Werk des Lunar Rings ist das interaktive „Mal mit Mir!“. Hier können Besucher eine Zeichnung auf ein Whiteboard malen und ein Gefühl wählen. Auf Grundlage dieser Emotion entwickelt die KI dann die Zeichnung weiter zu einem Gemälde, das im Großformat auf dem Ultrafine OLED Pro gezeigt wird. Das fertige Gemälde können sich Besucher als Postkarte ausdrucken.

Für den Bilderfluss in der Arbeit „1902–2012“ wurden neuronale Netzwerke weiterentwickelt, die Bilder und deren Kunststile erkennen und sich selbst mit diesen neu ausdrücken können. Dabei wurde die KI auf ein ästhetisches Empfinden trainiert, das von Menschen intuitiv erkannt und akzeptiert wird. Dafür haben die KI-Experten Colugo ein neues Bildflussverfahren entwickelt, um die Transformation der Bilder in einem stetigen, suggestiven Strom zeigen zu können. Für „Mal mit Mir!“ wurde die KI darauf trainiert, beliebige, frei gezeichnete Bilder zuverlässig zu erkennen und zu einem Gemälde zu formen. In einem zweiten Schritt hat sie außerdem gelernt, unterschiedliche Emotionen zu erkennen und in ihre Arbeit zu integrieren. Damit entsteht etwas völlig Neues, eine schöpferische Künstliche Intelligenz, die erste Schritte des eigenen, emotionalen Ausdrucks gelernt hat.

„Die Künstlergruppe Lunar Ring hat mit der Expertise von Colugo zwei beeindruckende Werke geschaffen“, erklärt Yonday Kim, Product Director Information Display bei LG Electronics. „Es ist ein tolles Gefühl, zu sehen, wie unsere OLED-Spitzenprodukte die Kunst zum Leuchten bringen. Beide Screens können ihre Stärken voll ausspielen. Neben der Brillanz, dem Kontrast und der präzisen Farbwiedergabe kommt vor allem die Transparenz unseres T-OLED richtig zur Geltung. Die Kooperation macht Spaß!“