„2021 war ein fantastisches Jahr, da sich unser Geschäft in den meisten Märkten und Sektoren erholt hat“, so M-Cube-Präsident Manlio Romanelli in einem exklusiven Invidis-Interview. „Wir konnten unseren Digital Signage Umsatz um 27 % auf 46 Mio. EUR steigern, und dieser Wert spiegelt noch nicht einmal den Auftragseingang wider. Die Lieferengpässe haben unser Geschäft vor allem gegen Ende des Jahres 2021 spürbar eingeschränkt.“

Auch im Vergleich zu 2019 verzeichnet M-Cube im vergangenen Jahr ein organisches – also nicht durch Übernahmen beeinträchtigtes – Umsatzwachstum von 23 %. „Wir haben unseren Kunden nicht nur ermöglicht, ihre Stores mit Video- und Audioerlebnissen wiederzueröffnen, sondern auch die Integration von Storever in die M-Cube-Gruppe abgeschlossen.“ Nun firmieren alle europäischen Einheiten unter der gemeinsamen Marke M-Cube.

„M-Cube liefert Instore-Radio- und Digital Signage-Lösungen für mehr als 80 Luxusmarken weltweit. Zunehmend auf dem einheitlichen M-Cube CMS Carlipa Online (COL). Die Nachfrage nach Luxusgütern hat sich nach der Pandemie enorm belebt, und unsere Kunden haben von der großen Nachfrage profitiert. Der Einkauf von Luxusgütern sollte ein Erlebnis sein, und wir liefern dieses Erlebnis, indem wir die Stores für unserer Kunden in einen ganzheitlichen sensorischen Raum verwandeln.“

Für 2022 erwartet M-Cube ein Umsatzwachstum, das noch über dem Niveau von 2021 liegt. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf, einschließlich der Schließung von Luxusboutiquen in Russland, sind für M-Cube sehr begrenzt. „Unser Worst-Case-Risiko liegt bei einem sehr niedrigen sechsstelligen Betrag.“

Größeren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung könnte aber die immer noch eingeschränkte Verfügbarkeit von Digital Signage Displays, LED, Mediaplayern und anderer Hardware haben. „Es sieht so aus, als ob unsere Branche bis mindestens Ende des Jahres stark von Lieferkettenproblemen betroffen sein wird. Glücklicherweise hat M-Cube über seine spezialisierte Tochtergesellschaft Videomobile exklusiven Zugang zu LED-Produkten. „Die Nachfrage nach LEDs bleibt immens, es ist definitiv die visuelle Lösung mit dem schnellsten Wachstum.“