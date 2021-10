Integratoren Das sind die Top 3 in Europa

Das invidis Jahrbuch ist erschienen, und mit ihm die von allen erwarteten Rankings für die Digital Signage-Branche.

Bei den führenden europäischen Digital-Signage-Anbietern hat sich die Rangfolge während der Corona-Pandemie nicht geändert. Weiterhin sind Trison aus Spanien, ZetaDisplay aus Schweden und M-Cube aus Italien auf dem Siegerpodest.

Rankings im invidis Jahrbuch Im invidis Jahrbuch sind umfangreiche Rankings, basierend auf Unternehmensangaben und Expertenschätzungen, veröffentlicht. Laden Sie das Jahrbuch kostenlos herunter, um die Rankings und Zahlen zu Umsätzen und Installationsbasis einzusehen – inklusive tiefergehender Analysen unserer Experten.

Organische Umsatzeinbußen mussten alle drei Top-Player aufgrund der Pandemie hinnehmen. Trison gelang es, seinen Kundenstamm mit neuen Projekten wie Porsche zu diversifizieren und damit die Abhängigkeit vom Hauptkunden Inditex zu verringern.

ZetaDisplay beherrschte die Schlagzeilen mit der bisher größten Transaktion auf dem europäischen Digital Signage-Markt. Die in London ansässige Beteiligungsgesellschaft Hanover Investment bot im Sommer 2021 72 Mio. Euro (fast 100 Mio. Euro Unternehmenswert einschließlich Schulden), um ZetaDisplay zu übernehmen.

Das Angebot wurde veröffentlicht, nachdem der Vorstand von ZetaDisplay bekannt gegeben hatte, dass er nach strategischen Alternativen zur Börsennotierung sucht. Das Geschäft wurde von den meisten Investoren begrüßt und soll im Frühherbst abgeschlossen werden.

Aktivitäten in der DACH-Region

ZetaDisplay tätigte zudem als einziger Top-3-Anbieter während der Pandemie aktiv Akquisitionen. Die Schweden erwarben das in Deutschland ansässige Unternehmen Nordland Systems, der erste aktive Schritt der Top 3 in den größten Digital Signage-Markt der Region. Trison (Stuttgart) und M-Cube (Frankfurt) arbeiten beide mit kleinen Teams in Deutschland, sind hier aber noch keine relevanten Marktteilnehmer.

M-Cube mit Sitz in Mailand litt unter dem Lockdown. In den ersten Monaten des Jahres 2021 hat sich das Geschäft jedoch erholt, da viele der Kunden von M-Cube aus dem boomenden Segment des Luxuseinzelhandels stammen.

Bereit für Zeit nach Corona

Da sich die Welt von der Pandemie erholt, sind die Top-3-Marktteilnehmer bestrebt, Chancen zu ergreifen und kleinere Wettbewerber zu übernehmen, um die bestehende geografische Präsenz sowie Kompetenzen zu ergänzen. Der Schwerpunkt liegt auf Plattformen, Einzelhandelstechnologien und Kundenzugang.

Eine erste Nach-Corona-Präsenz zeigten alle drei Unternehmen auf der invidis Executive Lounge Ende September, bei der sich führende Köpfe der europäischen Digital Signage-Branche seit langer Zeit wieder Face-to-Face begegneten.