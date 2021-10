Digital Signage Europas Top 25 treffen sich in München

Auf Einladung von invidis versammelten sich die führenden Digital Signage Integratoren, Display- und Software Anbieter zu einem Erfahrungsaustausch im Hilton Munich Airport. Bis tief in die Nacht diskutierten die europäischen Unternehmenslenker den Stand der Branche. Die Stimmung war ausgezeichnet, nicht nur weil nach 18 Monaten das Bedürfnis nach Networking und persönlichen Gesprächen außerordentlich groß war.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Thema des Abends war Green Signage – Herausforderungen und Chancen für nachhaltige Digital Signage-Lösungen. Die invidis-Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker präsentierten in lockerer Runde aktuelle Marktzahlen und Trends und gaben ein Vorabeinblick in das neueste invidis Jahrbuch, das ab Montag zum kostenlosten Download zur Verfügung steht.

Nicht nur die gegenwärtige Lage der Branche ist überraschend positiv, sondern auch der Ausblick. Die ISE 2022 als das nächste große Branchenevent wird von allen Teilnehmern des Abends sehnlichst erwartet, insbesondere auch wieder die persönliche Begegnung mit Partnern und Endkunden. Auch invidis ist auf der ISE wieder dabei. Die DSS ISE findet als ganztägige Konferenz am Vortag der ISE am 31. Januar in Barcelona statt.