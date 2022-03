Samsung 2022 Neues von The Wall, Potenzial für Hybrid Work

Die Entwicklungen und Herausforderungen, die das Jahr 2020 mit sich gebracht hat, setzten sich auch 2021 und 2022 größtenteils fort. Home Office und hybride Arbeitsmodelle waren sehr gefragt und es sieht danach aus, als würde es auch weiterhin so bleiben. Die Digitalisierung von Schulen ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Und während die Gaming-Branche durch Corona einen regelrechten Boost erlebt hat, ist 2021 für viele Branchen wie den Einzelhandel, die Hotellerie sowie die Gastronomie erneut kein leichtes Jahr gewesen. Die genannten Entwicklungen hatten auch Auswirkungen auf den Displaymarkt. Doch nicht nur negative: Für 2022 sehen wir gerade für den Digital Signage-Markt viel Raum für Entwicklungen.

Potenzial vor allem bei DooH

Im Bereich großflächiger Digital Signage-Anwendungen mit LED-Technologie sind wir mit The Wall sehr gut aufgestellt. 2021 haben wir mit der IWA-Serie eine überarbeitete Version von The Wall auf den Markt gebracht, deren Micro LED-Technologie eine native 8K-Unterstützung mit der S-Box, eine Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Der modulare Aufbau ermöglicht eine an den jeweiligen Raum und den Bedürfnissen der Kunden angepasste Installation.

Eine deutlich gestiegene Nachfrage registrieren wir aktuell unter anderem bei Thema Virtual Broadcast Production, also großflächige virtuelle Hintergründe für Film- oder Werbeaufnahmen. Hier können Filmproduktionen enorme Kosten einsparen, da sich die oft sehr aufwendigen und teuren Außenumgebungen komplett im Studio reproduzieren lassen – natürlich unterstützen die großen Streaming- Anbieter diesen Trend und sorgen hier für eine wachsende Nachfrage. Aber auch in Anwendungsbereichen wie Design-Center, Kunstausstellungen, Control Rooms sowie im hochwertigen Corporate- und luxuriösen Retail-Umfeld gibt einen starken Trend in Richtung großflächiger und hochauflösender LED-Lösungen.

Gerade deshalb freuen wir uns sehr, The Wall ab dem zweiten Halbjahr 2022 nicht nur mit den bereits bekannten und frei skalierbaren Varianten mit jeweils 0,8, 1,2 oder 1,6 Millimetern Pixelpitch, sondern auch als vorkonfigurierte All-in-One Version anbieten zu können, die sich unter anderem durch eine sehr benutzerfreundliche Installation auszeichnet.

Auch der Point-of-Sale wird für Digital Signage-Lösungen immer wichtiger. Um Boden gegenüber dem Onlinehandel wieder gutmachen zu können, kann der stationäre Einzelhandel einzigartige Einkaufserlebnisse mittels innovativer Technologien schaffen. Mit dem Samsung Kiosk führen wir ganz aktuell ein Selbstbedienungsterminal in den deutschen Markt ein. Geschäftsinhaber und Gastronomen können mit dem Samsung Kiosk ihr Ladenlokal sowie das Kundenerlebnis mit kontaktlosen Bestell- und Bezahlmöglichkeiten modernisieren. Die Lösung hilft auch dabei, die eigenen personellen Ressourcen effizienter und effektiver einzusetzen. Beim Samsung Kiosk kommt das SoC mit unserem Tizen-Betriebssystem zum Einsatz – für ein einfaches Inhalts- und Gerätemanagement.

Einen Wachstumsmarkt sehe ich 2022 im DooH-Bereich. Laut einer Statista-Umfrage soll Digital-out-of-Home in diesem Jahr um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Werbeanzeigen rund um den Retail POS werden immer attraktiver und sind dank kundenspezifischer Vermarktungskonzepte mitllerweile auch kommerziell relevant. Mit unserem kompletten Line-Up an lichstarken Indoor-, Schaufenster- und Outdoor-Signage-Produkten sowie diversen Software-Lösungen bieten wir unseren Partnern und Kunden vielfältige Möglichkeiten in diesem Bereich.

Hybrid Work und Education hoch im Kurs

Mit einer großen Bandbreite an Business Monitoren – vom T45F mit integrierten Lautsprechern über den S4, der für Videokonferenzen zusätzlich noch Kamera und Mikrofon an Bord hat, bis hin zum S9U mit 49 Zoll im Curved Design für viel Überblick – haben wir uns gut aufgestellt für verschiedenste Anwendungsszenarien im Büro und Home Office und die gestiegene Nachfrage in diesem Bereich.

Da Home und Office, Arbeit und Freizeit mehr und mehr miteinander verschmelzen, bieten wir in diesem Anwendungsbereich ebenfalls eine Lösung an: Den Smart Monitor, der das Setup eines Business-Monitors mit verschiedenen Funktionen eines Smart TVs verbindet. Und wir erweitern unser Portfolio: Ab April 2022 werden wir mit dem Smart Monitor M8 ein noch schmaleres Modell mit einer beweglichen sowie magnetischen Slimfit Webcam auf den Markt bringen.

Mit unserem digitalen Flipchart, das sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut und welches wir 2021 um eine 75-Zoll-Version erweitert haben, bieten wir ein interaktives Display für die ortsunabhängige, kreative Zusammenarbeit und den digitalen Unterricht. Auf dem smarten UHD-Display mit Touch-Funktion können bis zu zehn Schülerinnen und Schüler zeitgleich Matheaufgaben lösen, Zusammenhänge der Biologie erklären oder Texte übersetzen. Im beruflichen Kontext können sich Kolleginnen und Kollegen aus dem Home Office dank Webex on Flip virtuell auf das digitale Flipchart schalten. Nach dem Meeting lassen sich mit einem Klick die erarbeiteten Inhalte per E-Mail direkt an alle Teilnehmenden versenden.

Positiver Ausblick auf das restliche 2022

Die vergangenen Monate haben wieder einmal gezeigt: Die Entwicklungen und Dynamiken in einer Pandemie sind schwer vorhersehbar. Trotzdem blicke ich zuversichtlich auf das laufende Jahr: Dank unseres breiten Portfolios an Monitoren, LCD- und LED-Signage-Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche sowie unseren starken Partnerschaften können wir schnell und flexibel auf sich ändernde Marktgegebenheiten reagieren und Wachstumsfelder mit innovativen Produkten bedienen.