Ob bei Software-Unternehmen wie Intuiface, bei Kiosk-Herstellern wie Pyramid oder Integratoren wie M-Cube –Testgeräte von Samsung Kiosk entdeckte invidis in den vergangenen Monaten bei Dutzenden von Digital Signage Spezialisten in ganz Europa. Die Spezialisten haben die Zeit genutzt um eigene Lösungen für Samsung Kiosk zu entwickeln. Nun steht in den kommenden Wochen – pandemiebedingt verspätet – die Auslieferung der ersten Geräte auch in der DACH-Region an.

Mit Samsung Kiosk will der Display-Weltmarktführer nun auch die Kiosk-Welt erobern, ein bisher hoch fragmentierter Markt mit vielen Individuallösungen kleiner Anbieter. Der Markteintritt erfolgt im Einstiegssegment mit einem All-in-One Kiosksystem auf Tizen-Basis. Die Quick-Service Industrie hat es bereits vorgemacht – einfache Kiosklösungen wurden zum Gamechanger. Bestellprozesse wurden vereinfacht, beschleunigt und Kunden zu größeren Bestellungen animiert. Orderterminals sind innerhalb ein paar Jahre zum weltweiten QSR-Standard geworden.

Jetzt folgt also Samsung mit einer ersten Kiosklösung. Doch Kiosksysteme sind nur so gut wie ihre Einbindung in Backendsysteme und den Customer Journey. Aufstellen und Digital Signage CMS-befüllen reicht nicht aus. Deshalb hat Samsung im vergangenen Jahr Dutzenden von Digital Signage Integratoren und Software-Unternehmen die Terminals zur Entwicklung eigener Lösungen zur Verfügung gestellt. Doch Samsung hat nicht nur existierende Partner angesprochen sondern auch Business Software Spezialisten wie die Schweizer Selise. Ein Business Software Entwickler für prozessorientierte Lösungen für Kunden wie Autogrill oder Deutsche Bahn.

Entstanden ist eine fertig-einsetzbare Gastronomielösung auf Basis von Samsung Kiosk – eine Schweizer Software für schnelle Bedienung. Die von SELISE entwickelte Software des Samsung Kiosk beschleunigt Bestell- und Bezahlvorgänge. “Dank der individuellen, massgeschneiderten Lösung können Umsatzsteigerungen erreicht und unnötige Wartezeiten der Endkunden reduziert werden”, sagt Philipp Matter, VP Customer Success bei Selise. “Die Optimierung aller digitalen Bestellprozesse führt zu einer ganzheitlichen Kundenzufriedenheit. Das All-in-One-System im Samsung Kiosk läßt sich individuell auf die Bedürfnisse der Nutzerin oder des Nutzers einrichten. Es ist intuitiv, schnell und effizient. Diese Entwicklung voranzutreiben und den neuen, digitalen Kundenanforderungen gerecht zu werden, ist Kern unserer strategischen Partnerschaft mit Samsung für den Schweizer Markt.”

Samsung setzt mit dem ersten Kiosk-Produkt auf einen 24”-Touchscreen mit Samsungs SoC-Technologie. Das kompakte Design des Samsung Kiosk lässt sowohl eine Installation auf dem Tisch oder dem Tresen als auch auf einem Standfuß oder an der Wand zu. Integriert ist auch das aus der Mobilwelt bekannte mehrschichtige Knox-Sicherheitskonzept das die Bezahlplattform, die Applikationen sowie die Kundendaten schützt. Auch bei der Fernwartung – Remote Device Management – setzt Samsung Kiosk auf die Erfahrung von Millionen verwalteter Mobile Devices.