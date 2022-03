Die Pandemie hat Videokonferenzen und Kollaborationsplattformen wie Teams und Zoom zum neuen Standard gemacht der auch nach Corona Alltag bleibt. Mit dem Ende der Home Office Pflicht stehen Unternehmen und Mitarbeiter vor der Herausforderung hybrides Arbeiten effizienter zu machen. Microsoft setzt dabei auf neue Funktionen für das hybride Arbeiten und insbesondere auf neue Hardwarelösungen für Teams Rooms. So sollen sowohl Touchdisplay-Lösungen als auch Doppeldisplaylösungen zukünftig in Meetingrooms zum Standard werden.

Front Row-Layout für Microsoft Teams-Räume

Front Row ist das neueste Meeting-Layout für Microsoft Teams Rooms und soll hybride Meetings verbessern und ein besseres Gefühl der Verbundenheit und Zusammenarbeit für Remote-Teilnehmer und Meeting-Teilnehmer im Raum fördern. Front Row verschiebt die Videogalerie an den unteren Rand des Bildschirms und zeigt virtuelle Teilnehmer auf Augenhöhe mit den Personen im Meetingraum, um eine natürlichere Interaktion von Angesicht zu Angesicht zu ermöglichen – so als wären alle Teilnehmer im selben Raum.

Front Row ist für alle Teams Rooms unter Windows für Einzel- und Doppeldisplays und für alle Bildschirmgrößen verfügbar. Weitere verbesserte Front Row-Funktionen, einschließlich Unterstützung für Teams Rooms auf Android, werden im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Bessere Einbindung von Notebooks und Tablets im Meetingraum

Microsoft kümmert sich auch um die Herausforderung Devices im Meetingraum besser zu integrieren. Bringen Nutzer ihren eigenen Laptop in den Konferenzraum, können sie ihn parallel einsetzen um interaktiv im Chat und Whiteboarding teilzunehmen. Dazu sollen auch Kamera und Mikrofon der Devices besser integriert werden um das User-Experience von Teilnehmern vor Ort und Remote anzugleichen. Microsoft nennt die neue Komfortfunktion Companion Device.

Neue Touchdisplay-Lösungen

Microsoft setzt neben den eigenen Surface Hub Lösungen auch auf Drittanbieter. Erste Partner sind der norwegische Smart Room Anbieter Neat der mit Neat Board eine All-in-One Display Lösung für Teams Rooms entwickelt hat sowie der chinesische IP-Telefonspezialist Yealink. Diese Anbieter vereinen Audio, Video, Touch-Display und Computer in einem einzigen Gerät und wurden speziell für digitales Whiteboarding entwickelt. Beide Geräte können alternativ zur Wandmontage auch an einem mobilen Ständer mit Rädern befestigt werden, so dass sie leicht im Besprechungsraum oder an einem anderen Arbeitsbereich eingesetzt werden können. Die Geräte werden derzeit für Teams Rooms auf Android zertifiziert und werden im zweiten Quartal 2022 verfügbar sein.