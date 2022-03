Auf vielen DooH-Screens und Displays wurde in den vergangenen Tagen Unterstützung für die Ukraine, die von Wladimir Putins Russland angegriffen wird, gezeigt. In Deutschland war es unter anderem Ströer. Wie in den sozialen Medien zu sehen war, zeigten Ströer-Screens zwischen Anzeigen die ukrainische Flagge in Blau und Gelb.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Bereits vergangene Woche zeigte die LED-Fläche „Number One“ noch vor dem offiziellen Start auf 1.020 Quadratmetern ein Kunstwerk von Martin Gandits, das mit dem Schriftzug „In Peace we trust“ für den Frieden in Europa wirbt.