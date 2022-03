Den Kampf um die Spitze des weltgrößten AV-Integrators führt Diversified-Gründer Fred D’Alessandro seit vielen Jahren. Mit Übernahmen und organischem Wachstum entwickelte sich Diversified zum Weltmarktführer – wenn auch bisher mit wenig Sichtbarkeit in Europa. Das könnte sich zukünftig ändern, denn das Management von Diversified wurde in den letzten Monaten runderneuert. Ein neuer CFO kam 2021 an Bord und auch der Leiter der Digital Media Geschäftseinheit wurde nach der Pensionierung von John Melillo neu besetzt.

Mit Eric Hutto kommt jetzt auch ein neuer CEO. Hutto kommt vom IT-Service Dienstleister und Beratungshaus Uniysis und war davor bei Dell. Ein erfahrener IT-Manager übernimmt damit die Chefrolle bei Diversified.