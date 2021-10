Die Konsolidierung in der Branche wurde durch eine Reihe von Fusionen und Übernahmen vorangetrieben – von denen einige spektakulärer als andere waren. Während ein einziger Zusammenschluss von AVI-SPL mit Whitlock den weltweit größten ProAV-Integrator schuf, folgten andere Akteure wie Diversified dem Weg der kontinuierlichen Übernahmen. Auf diese Weise baute der in den USA ansässige Integrator eine ähnlich große Gruppe von Integratoren auf. Heute erwirtschaften sowohl AVI-SPL als auch Diversified einen Jahresumsatz von rund 1,3 Mrd. US-Dollar.

Der drittgrößte globale Integrator ist Stratacache, der von der Größe her knapp hinter AVI-SPL und Diversified zurückbleibt. CEO Chris Riegel ist jedoch sehr ehrgeizig, um bald dem Club der Milliardäre anzugehören. Die Eröffnung der LED-Display-Fabrik von Stratacache in Oregon Ende 2021 wird den Umsatz von Stratacache in den

kommenden Jahren steigern.