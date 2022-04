Kamerabasierte Sensoren zählen nach Bluetooth zu den am weitesten verbreiteten Analytics-Technologie in Digital Signage und DooH. Doch die kleinen Objektive der Sensoren können verunsichern, deshalb suchen Integratoren nach Alternativen. Motion Sensoren auf Basis von Radartechnologie können für gewisse Use Cases eine Alternative sein. Radarsensoren ermöglichen eine Interaktion zwischen Digital Signage Touchpoint und User mit Winken der Hand oder Drehen des Kopfes.

Google forscht schon seit einigen Jahren an der Soli getauften Plattform. Nutzer des Google Pixel 4 Smartphones oder Nest Display Smart Speaker kennen den nützlichen Radar-Sensor bereits aus der Praxis. Im großen Unterschied zu optischen Sensoren können Radar-Sensoren hinter dem Display verbaut werden und somit unsichtbar für Passanten und Verbraucher.

Die Google-Labs Entwicklung Soli ist nicht neu auf dem Markt und im Gegensatz zum üblichen Reflex, sendet Google keine Daten an Google Server. Alle Daten und AI-Berechnungen erfolgen „on the Edge“, also auf einem lokalen Rechner mit Soli-Chip. Der Vorteil: voller Datenschutz und volle Funktionalität auch bei schlechter Netzwerkanbindung. Sensordaten – ob Radar oder kamerabasiert wie von Intel Realsense – müssen in Real-Time ausgewertet und umgesetzt werden. Eine Zeitverzögerung wird von Nutzern nicht akzeptiert.

