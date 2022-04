DooH Programmatisch in Schweizer Kinofoyers

Seit letzter Woche sind die DooH-Screens im Kinofoyer der Arena Cinemas Schweiz und der Pathé Schweiz Kinos auch über Adtrac buchbar. Mit dem Kino-Netzwerk haben Adtrac User nun die Möglichkeit, zusätzlich rund 400 Screens in 15 Multi-/Megaplex Kinos schweizweit in ihre Kampagnenplanung mit einzubeziehen.

Adtrac ermöglicht schweizweite Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Anbietern von Digital out-of-Home Werbeflächen. So können Werbetreibende mit ihren Kampagnen sowohl im Kinofoyer als auch an weiteren Standorten wie etwa auf den Screens von SPAR, TopCC und in den Schaufenstern TopPharm Apotheken präsent sein.

Die Kampagnenzielgruppe wird so mehrmals an verschiedenen Touchpoints effizient angesprochen.