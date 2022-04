Im vergangenen Jahr begann die Bütema AG – der Digital Retail Spezialist aus Bietigheim-Bissingen vor den Toren Stuttgarts – mit einem Digital Signage Proof of Concept für die Drogeriemarktkette Rossmann. Dafür wurden sieben Pilotfilialen mit verschiedenen digitalen Posterkonzepten ausgestattet. Der Fokus liegt dabie auf doppelseitigen Displays im Schaufenster, die sowohl nach außen wie auch nach innen in den Verkaufsraum Content anzeigen. Samsung hat seit drei Jahren großen Erfolg mit doppelseitigen, unterschiedlich hellen Displaylösungen die u.a. bei Shell eingesetzt werden.

Die Rossmann Pilotinstallationen bewährten sich in der Praxis – denn nun folgt die erste Rolloutphase für 30 deutsche Filialen in den kommenden drei Wochen. Weitere Filialen sind bis Ende des Jahres geplant.

Installiert werden mehr als 40 individuelle Displays, teilweise mit maßgefertigten Halterungen – insgesamt 30-Paletten mit Displays, Halterungen und Material. Rossmann setzt auf Werbedisplays im Kassenbereich und im Schaufenster – sowohl einseitige wie auch weitere doppelseitige Digital Signage Screens.

In einer Filiale in Nürnberg setzt Rossmann auch auf Videowalls – in diesem Fall eine 3×3 LCD Video-Wall. Gesteuert werden die Bildschirminhalte über den Sovia Retail Backstore, das in-House entwickelte Digital Signage CMS der Bütema AG.

Mit der neuen Digital Signage Lösung setzt Rossmann auf eine weitere IT-Lösung aus dem Hause der Bütema AG. Seit einigen Jahren nutzt Rossmann in allen Filialen in Deutschland die MERP-Lösung der Bütema AG ein. Eine App, die Warenwirtschaftsprozesse abwickeln kann, wie z.B. Wareneingang und -ausgang, Inventur, Umlagerungsprozesse, etc.