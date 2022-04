Zara und der Digital Signage Haus-und-Hof Integrator Trison entwickeln kontinuierlich die digitalen Instore-Konzepte weiter. Nicht immer gilt „größer ist besser“ – so auch in den neusten Zara Stores in Dubai und Madrid. Im Fokus stehen Self Check-out Zonen und viele über den Store verteilte LED-Walls für Ambient und Kampagnen-Content.

Einen ausführlichen Bericht mit vielen Store-Einblicke gibt das folgende Video einer spanischen Fashionbloggerin.

Trison ist auch als Aussteller auf der ISE mit einem großen Messestand vertreten.