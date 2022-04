Mit der Leader-Bewertung zeichnet Marriott LG für „vorbildlichen Einsatz von umwelt- und sozialverträglichen Maßnahmen während des gesamten Lebenszyklus aller Produktlinien – von der Materialauswahl bis hin zu Lösungen am Ende des Lebenszyklus“ aus. Die einzelnen Maßnahmen wurden dabei vorab von Mindclick in einem strengen Audit-Prozess überprüft. Der MSAP ist eine jährliche Bewertung von Marriott-Lieferanten, die die Nachhaltigkeit des gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte beurteilt. LG ist der einzige Display-Hersteller, der diese Auszeichnung erreicht hat.

Die Lieferanten werden in Bezug auf alle Aspekte ihres Produkts bewertet, einschließlich Beschaffung, Herstellung, Verpackung, Vertrieb und Produktentsorgung, und werden in eine von drei Gruppen eingestuft: Starter, Achiever und Leader. Im Rahmen des Bewertungsprogramms werden die Lieferanten hinsichtlich ihres ökologischen und sozialen Fußabdrucks (zum Beispiel Energie-, Kohlenstoff- und Wasserreduzierung, Menschen- und Arbeitsrechte) sowie der von ihnen gelieferten Produkte bewertet. Außerdem werden Kriterien wie der CO 2 -Fußabdruck durch Produktnutzung und -verteilung, Wiederverwertbarkeit sowie die Verwendung nachhaltiger Materialien und Chemikalien gemessen. Im Jahr 2021 erreichte LG in sieben der neun Bewertungskategorien die höchste Punktzahl.

Hotel-TVs und Displays von LG Business Solutions erhielten den Leader-Status in mehreren Schlüsselkategorien: