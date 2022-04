Erst seit ein paar Wochen firmiert Storever auch in Deutschland unter der gemeinsamen M-Cube-Marke. Bisher waren die Italiener in Deutschland primär mit Instore-Musik unterwegs. Nun folgen erste Digital Signage-Projekte, wie in Hamburg für Montblanc.

Für den renovierten Hamburger Flagshipstore Am Neuen Wall entwickelte und installierte M-Cube eine 1,5 x 5 Meter große LED-Wand. Zum Einsatz kommt die LED-Lösung der M-Cube Tochter Videomobile. Das Projekt wurde in kürzester Zeit geplant und im Zuge des Boutique-Umbaus innerhalb von zwei Tagen installiert.