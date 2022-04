Die Räder von Call a Bike, dem Bikesharing-Angebot der Deutschen Bahn, starten runderneuert in die Fahrradsaison. In den neuen elektronischen Fahrradschlössern kommt erstmals die für das Internet der Dinge (IoT) optimierte LTE-M-Technologie der Telekom zum Einsatz. Dank dieser schnellen Funkverbindung können Nutzer die Räder präzise orten und in Sekundenschnelle ausleihen oder abschließen: Mit der neuen App von Call a Bike scannt man den QR-Code am Rad, bestätigt die Buchung auf dem Smartphone und das Schloss öffnet sich sofort.

Interessant auch für die Digital Signage Branche ist der Einsatz von zuverlässiger, hoch-standardisierter Konnektivität. IoT-basiertes Asset Tracking im öffentlichen Raum ist damit auch für Retail, Corporate oder Digital Experience Konzepte möglich. Der Stromverbrauch von LTE-M ist nur ein Bruchteil im Vergleich zu normalen Mobilfunkmodems, sodass einfache Solarzellen ausreichen.