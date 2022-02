Das E-Bike-Share-System vel’OH, das JC Decaux in der Stadt Luxemburg 2018 installierte, wird immer beliebter: Für 2021 vermeldete der Außenwerbe-Konzern mehr als 800.00 Ausleihen. Damit steigerte sich die Nutzung um 400 Prozent gegenüber 2018 – damals ersetzte JC Decaux die bisherige öffentliche Fahrradflotte komplett durch E-Bikes.

Auch die Zahl der Langzeitabonnenten ist deutlich gestiegen: Mehr als 20.000 Abonnenten im vergangenen Jahr bedeuten einen Anstieg von 150 Prozent im Vergleich zu 2018. Das sei umso bemerkenswerter, da 2021 aufgrund von Corona von Einschränkungen des öffentlichen Lebens geprägt war.

Tausend E-Bikes im Einsatz

Aktuell betreibt JC Decaux in Luxemburg-Stadt und anliegenden Gemeinden ein Netz von 116 Docking-Stationen mit insgesamt 1.000 E-Bikes. Der Stromantrieb ist aufgrund des hügeligen Geländes in Luxemburg wichtig, damit möglichst viele den Service nutzen können. Die Fahrräder werden an den Docking-Stationen aufgeladen und erreichen eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern.

Patrick Goldschmidt, Beigeordneter für Mobilität der Stadt Luxemburg für Mobilität, kommentiert: „Seit der Einführung des elektrisch unterstützten Selbstbedienungsfahrrads im Jahr 2018 hat sich das vel’OH nach und nach in das Stadtbild der Hauptstadt eingefügt. Heute ist es ein integraler Bestandteil des multimodalen Mobilitätskonzepts der Stadt.“

Der Service ist Teil eines Stadtmöblierungsvertrags mit der Stadt, den JC Decaux 2017 für sich gewann.

„Wir freuen uns über den Erfolg von vel’OH! bei den Einwohnern und Besuchern von Luxemburg-Stadt, und ich möchte der luxemburgischen Hauptstadt für das Vertrauen danken, das sie uns entgegenbringt“, sagt Jean-Charles Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux. „Die Rekordzahl der Ausleihen im Jahr 2021 bestätigt die Akzeptanz des Fahrrads als nachhaltiges Verkehrsmittel für die täglichen Wege der Bürger.“

Eine invidis-Umfrage im vergangenen Sommer unter deutschen Städten ergab, dass Gemeinden und Kommunen Mobilität als eines der Top-Themen für den Smart-City-Ausbau sehen.