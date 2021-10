Im Sommer 2021 führte invidis eine Umfrage bei großen Städten in Deutschland durch, um besser zu verstehen, wie groß das Interesse und die Nachfrage nach Smart-City- und Green-City-Konzepten ist – und wie die Pandemie die Aussichten verändert hat. Die größten Herausforderungen für Deutschlands Städte im Jahr 2021 sind sinkende Steuereinnahmen in Folge der Pandemie, gefolgt von der Bewältigung neuer Smart-City-Anforderungen und der Wiederbelebung leerstehender Innenstädte.

Seit der Erfindung des Stadtmobiliars gilt Out-of-Home als eine der etablierten Möglichkeiten, Projekte im öffentlichen Raum ohne Steuergelder zu finanzieren. Wir haben untersucht, welche Green-City- und Smart-City-Dienstleistungen und -Infrastrukturen bei den Regierungen in Deutschland am beliebtesten sind.

Die Anforderungen an eine Smart City können in vier Hauptkategorien unterteilt werden: Kommunikation, Mobilität, Sicherheit und Dienstleistungen. Die Städte streben danach, ihren Bürgern bessere, vollständig digitale und barrierefreie Dienstleistungen anzubieten: Bürger-Apps, die eine reibungslose Kommunikation ermöglichen, stehen ganz oben auf der Agenda und bieten Echtzeitdienste wie Schadensmeldungen über defekte öffentliche Infrastruktur. Mehr Fahrradwege, Mobilitätsknotenpunkte und bessere Lösungen für die Verwaltung des Parksuchverkehrs sind ebenfalls hoch im Kurs.

Der Velohub von designit

In einer Zukunft, in der es immer weniger Autos in unseren Städten gibt, können Mobility Hubs den öffentlichen Raum umgestalten, der früher von Privatfahrzeugen genutzt wurde. Velohub – entwickelt von der globalen Designagentur designit – ist eines von vielen Konzepten, die den Menschen helfen sollen, die von Autos überfüllten Städte zurückzuerobern. Ein modulares Velohub-System passt perfekt in die durchschnittliche Größe eines Parkplatzes in Europa von 2,5 mal 5 Metern. Diese anpassbaren Systeme bieten sichere, geschützte Abstellplätze für Fahrräder oder Motorroller und gleichzeitig Sitzgelegenheiten und Unterstände für Fußgänger, die sich ausruhen und miteinander austauschen können.