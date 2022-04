Absen geht in Barcelona auf Sendung: Das virtuelle Studio des Herstellers in Halle 3, Stand N350, wird in Zusammenarbeit mit den Partnern Lang und Brompton Technology die Lösungen des Herstellers sowohl für LED-Filmkulissen als auch für virtuelle Events präsentieren. Damit bietet das Unternehmen eine Bühne für Filmaufnahmen, Podiumsdiskussionen und andere wichtige Live-Events während der Messe. Gleichzeitig demonstriert Absen, die immer wichtigere Rolle, die mit LED ausgestattete virtuelle Studios bei Film- und Fernsehproduktionen spielen.

Boden-Displays und MicroLED

Internationale Premiere feiert auf der Messe auch die Palette der jüngsten Absen-Produkteinführungen, einschließlich der neuen AX Pro LED-Serie, der MR Serie an professionellen Boden-Displays sowie der neuen Clear Cobalt MicroLED-Produkte.

„Das Highlight unserer Herbstserie ist zweifelsohne unsere Clear Cobalt Serie aus dem Bereich der Datenvisualisierung“, kommentiert Christian Czimny, Industry Product Director bei Absen.“Als Branchenführer der letzten 20 Jahre betrachten wir die Ära der MicroLED-Displays als einen großen Schritt in eine neue Technologie. Wir haben über Jahre hinweg unermüdlich an der Entwicklung dieser Technologie gearbeitet, die schon bald in High-End-Konferenzräumen, Kontrollräumen, Radio- und Fernsehstudios und Luxuswohnungen zu sehen sein wird.“

Er fügt hinzu: „MicroLED hat die Bildqualität neu definiert und ist im Vergleich zu allem anderen, was heute auf dem Markt ist, unvergleichlich. Es ist eine aufregende Produkteinführung für Absen, die wirklich lange erwartet wurde, und wir freuen uns sehr darauf, diese Technologien auf der ISE 2022 in Barcelona zu präsentieren.“