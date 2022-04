Auf der ISE 2022 in Barcelona präsentiert der deutsche Hersteller Guntermann & Drunck seine neuesten KVM-Lösungen sowie deren Integration in AV-Geräte. Gerade in Control-Room-Applikationen sollen die Systeme bestmögliche Systemhomogenität und Interoperabilität bieten.

Laut Guntermann & Drunck werden Kontrollräume durch die Integration einer wachsenden Zahl von Technologien immer komplexer und multifunktionaler. Diese Komplexität stelle jedoch auch hohe Anforderungen an die Bediener, da sie mehrere Prozesse gleichzeitig überwachen und gleichzeitig Signale und Abläufe verwalten müssen. Hierfür entwickle der Hersteller Systeme, um die Arbeit des Personals intelligenter zu gestalten und die Sicherheit der eingesetzten Geräte zu erhöhen.

Neuheiten für Kontrollräume

Neu im Portfolio ist der Personal-Workplace-Controller. Das Multiviewing-Tool ermöglicht es, mehrere Videosignale auf einem Monitor darzustellen, anstatt zusätzliche Bildschirme an einem Arbeitsplatz zu nutzen. So kann der Nutzer seinen individuellen Arbeitsbereich mit unterschiedlichen Rechnerquellen gestalten und hat einen integrierten sowie flexiblen Zugriff auf alle benötigten Daten. Auch die Ergonomie des Arbeitsplatzes werde durch die veränderte Gestaltung der Arbeitsabläufe deutlich verbessert. Die Darstellung mehrerer Computerquellen in Echtzeit auf einem großen Monitor und damit die latenzfreie Bedienung mehrerer Computer von einer Konsole aus erleichtert die Arbeitsabläufe. Darüber hinaus bieten die hohe Bildqualität und die unbegrenzte Flexibilität bei der Anordnung der Quellen einen Mehrwert. Es ist auch möglich, den Personal-Workplace-Controller zur Darstellung der Quellen auf einer großen Videowall zu nutzen.

Vorgestellt wird auch der Extender Control-Center-IP-XS für KVM-over-IP. Das Gerät ist für Basisinstallationen mit bis zu 20 Endgeräten konzipiert. In einem Netzwerk übernimmt das zentrale Modul die Logik, lässt alle Geräte aufeinander zugreifen und schaltet zwischen Konsolen- und Rechnermodulen um. Darüber hinaus bietet es viele hilfreichRegieraum-Features wie Szenario-Switching, Push-Get, die Integration von Videowänden sowie Cross-Display-Switching für eine intuitive Bedienung von Multimonitor-Arbeitsplätzen. Als Einstiegsversion des Control-Center-IP kann das Produkt mit verschiedenen Modulen der KVM-over-IP-Produktfamilie kombiniert werden.

Eine weitere Entwicklung im XS-Format ist die neue Extenderlinie Vision XS. Mit 10G-Datenübertragungstechnologie und Auflösungen bis zu 4K vereint Vision XS Funktionalität und Leistung in einem kleinen Gehäuse. Auch bei dieser Serie setzt Guntermann & Drunck auf die verlustfreie bluedec-Kompression, die ein pixelgenaues Videoerlebnis ermöglichen soll.

Wie alle anderen G&D-Produkte sind auch die neuen Geräte kompatibel zu bestehenden Modellen.

Guntermann & Drunck zeigt diese Neuheiten auf seinem ISE-Stand 5N500. Das Unternehmen wird auch auf dem Control Rooms Summit präsent sein – unter anderem als Sponsor.