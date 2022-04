DTEN gibt auf der ISE 2022 einen Einblick in sein komplettes Portfolio von All-in-One-Lösungen für die Videokommunikation.

Unter anderem stellt das Unternehmen das neue DTEN Onboard vor, ein Whiteboard, das für den hybriden Arbeitsplatz entwickelt wurde. Es soll Teilnehmern im Büro und remote gleichermaßen Zugang zur digitalen Arbeitsfläche bieten und durch eine hohe Funktionsvielfalt hervorstechen. Laut DTEN ist das Produkt für das neue Zoom Whiteboard optimiert.

Des Weitern präsentiert das Unternehmen DTEN Mate, einen kabellosen Controller für alle Zoom-Rooms-Geräte. Er vereinfacht die Steuerung der Meeting-Logistik. Mit dabei ist auch das Display DTEN D7 Dual 75” für immersive Meetings. Die Lösung eignet sich für größere Besprechungsräume: Whiteboard und Notizen lassen sich auf einem Display, Sichtkontakt zu den Remote-Teilnehmern auf dem anderen darstellen.

„Wir bei DTEN freuen uns sehr, unsere All-in-One-Videolösungen endlich wieder persönlich vorstellen zu können“, sagt Doug Remington, Geschäftsführer und Leiter Vertrieb EMEA bei DTEN. „Neben neuen Produkten zeigen wir auch neue Funktionen und Anwendungen, wie etwa die Zoom Smart Gallery, die direkte Gastteilnahme für Microsoft Teams und weitere Plattformen, die Workspace-Reservierung und den Kiosk-Modus für Zoom Rooms.“

DTEN hat auf der ISE den Stand 2C400.

Zudem hält DTEN auf der ISE einen Vortrag zum Thema „The Evolution of Work: Creating Flexible And Engaging Hybrid Workspaces.” Wie können Unternehmen produktive, kollaborative Arbeitsumgebungen schaffen, die sowohl den geschäftlichen Anforderungen als auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden? Einblicke in die Praxis geben Doug Remington und Scott Krueckeberg, Head of Strategic Alliances bei DTEN. Der Vortrag ist Teil des Smart Workplace Summit im Rahmen der ISE – es fallen zusätzliche Anmeldegebühren an – und findet am Dienstag, den 10. Mai um 19:20 Uhr (MESZ) statt.