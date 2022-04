Der dänische Hersteller Expromo hat seine Display-Serie exview weiterentwickelt und bringt nun exview Plus als All-in-One-Lösung auf den Markt. Die Lösungen sind sowohl als mobile Variante als auch zur Festinstallation geeignet und in den Größen 120, 138, 150, 165, 180 und 220 Zoll – in 4K-UHD – verfügbar.

Neben des flachen Aufbaus und einem Bezel von 110 Millimeter sollen die Full-HD-Systeme bedienerfreundlich sein und die Features vorweisen, welche von einem All-in-One-Display verlangt werden. Die Displays verfügen über ein integriertes Android-System, eine BYOD Funktion sowie zwei 30-Watt-Lautsprecher. Je nach Modell beträgt der Pixelpitch zwischen 1,2 und 2 Millimeter. Die Helligkeit wird mit 600 Nits angegeben.

Expromo, das auch eine deutsche Niederlassung in Backnang, Baden-Württemberg, betreibt, konnte nach eigenen Aussagen die derzeitige Lieferproblematik umgehen, weswegen große Stückzahlen im Lager in Aarhus bereits verfügbar seien.

Expromo wird das System auf der ISE in Barcelona präsentieren. Das Unternehmen wird in Halle 3 auf dem Stand B110 zu finden sein.