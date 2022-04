I-RISE auf der Plaça d’Espanya

Das vom Flaix Studio aus Barcelona entwickelte und produzierte Projection Mapping ist vom Vortag der ISE (Montag 9. Mai) bis Mittwoch (11. Mai) jeweils um 21.30 Uhr zu erleben.

Das Thema der Projection Mapping Videoinstallation sind Hoffnung, Regeneration und Erneuerung, eine Reminissence an die durch die Pandemie verursachten Umwälzungen. Das 15-minütige Programm wird an drei aufeinanderfolgenden Abenden während der ISE 2022 auf einem der ikonischen, geschwungenen Gebäude an der Plaça d’Espanya bei der Fira Montjuïc – dem Schwestergebäude der neuen ISE, der Fira Gran Vía – gezeigt. Der Plaça d’Espanya ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkt und ein Wahrzeichen der Stadt und nur 10 Minuten vom ISE-Messegelände entfernt.

Casa Batlló Fassade Projection Mapping:

Das von Refik Anadol entworfene Projekt „Heritage of Tomorrow“ wird zum Abschluss des OFFF-Festivals und zum Beginn der ISE 2022 auf der Fassade der ikonischen Casa Batlló präsentiert. Gaudí verlieh der Casa Batlló eine einzigartige Fassade voller Fantasie, dank seiner Arbeit als freier und freudiger Künstler. So schuf er eine überschwängliche und maritim inspirierte Fassade und fügte unfreiwillige Skulpturen, recycelte Materialien und dekontextualisierte Gegenstände hinzu und verwandelte sie in Kunst. Ein Besuch dieses ikonischen Ortes ist ein Muss für jeden Besucher der ISE 2022 in Barcelona.

Auch der Besucher des Casa Batllo mit der 360° LED Installation von Refik Anadol ist sehr empfehlenswert.

ISE Immersive Art Experience, Halle 2, 10-13 Mai

Zusammen mit der preisgekrönten belgischen Digital-Entertainmenagentu Exhibition Hub präsentiert die ISE eine einzigartige Virtual-Reality-Kunstinstallation, die mehrere preisgekrönten immersive Kunsterlebnisse kombiniert. Als Weltneuheit und einmalig wird diese digitale Kunstausstellung ikonische Meisterwerke von Van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt usw. animieren. Die spektakuläre 360°-Licht- und Musikshow wurde mit der Unterstützung von AV Drop, Barco, L-Acoustics, Lang, LightWare, AV Stumpfl und anderen realisiert.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, erklärt: „Die ISE verkörpert Kreativität, Innovation und Technologie, und ich freue mich sehr, dass wir für diese erste große Veranstaltung in unserem neuen Zuhause in Barcelona eine Reihe von beeindruckenden Erlebnissen zusammengestellt haben. Diese Initiativen veranschaulichen perfekt den Einfluss und die Macht, die die professionelle AV-Branche hat, wenn es darum geht, wirklich unvergessliche Erlebnisse zu schaffen und Verbindungen zu knüpfen, um geschäftliche Vorteile zu erzielen. Ich habe die Pläne und die Vorschauen gesehen, aber ich kann es kaum erwarten, sie alle während der Messe in Aktion zu sehen.“