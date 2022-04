Sharp/NEC Display Solutions Europe präsentiert auf der ISE 2022 in Barcelona zwei Display-Lösungen für hybride Arbeitswelten: das 55″ NEC Multisync WD551 Windows Collaboration Display und das 70″ Sharp PN-CD701 Windows Collaboration Display. Beide Lösungen eignen sich laut dem Hersteller für BYOM-Szenarien: Anwender können ihr eigenes Endgerät über ein sicheres USB-C-Kabel anschließen, um Inhalte zu spiegeln und Videomeetings mit Microsoft-Tools wie Office 365 und Microsoft Teams in wenigen Sekunden zu starten. Die PCAP-Touch-Technologie soll ein natürliches Pen-on-Paper-Schreibgefühl per Touchpen oder Finger vermitteln.

Hybrid Work wird bleiben

„Die letzten zwei Jahre haben bewiesen, dass die hybride Zusammenarbeit auf dem Vormarsch ist. In der Praxis lässt sie sich allerdings nur mit Unterstützung durch die richtigen Technologien umsetzen – Nutzer fordern dabei vor allem eine einfache und unkomplizierte Anwendung“, erklärt Daniela Dexheimer, Senior Product Manager Collaboration Technologies bei Sharp/NEC Display Solutions Europe. „Deshalb haben wir uns auf die Entwicklung von Display-Lösungen konzentriert, die Teams in hybriden Arbeitswelten möglichst reibungslos und intuitiv miteinander verbinden, ohne dass eine zusätzliche Schulung erforderlich ist. Unsere Displays eignen sich für jedes Unternehmen, das seine Meetingräume aufwerten und auf den neuesten Stand der Technik bringen möchte.“

Aktuelle Studien würden zeigen, dass nicht die gesamte Belegschaft ins Büro zurückkehren wird. Daher sollten Unternehmen laut Sharp/NEC diesen Trend berücksichtigen, indem sie ihre Räume für Meetings und die Zusammenarbeit in hybriden Teams mit kollaborativen Display-Lösungen ausstatten.

Sharp/NEC wird die beiden Collaboration Displays auf der ISE 2022 in Halle 3, Stand E600, präsentieren.