Zurzeit steht das Basketball-Team der Atlanta Hawks in den NBA-Playoffs gegen die Miami Heat. Sie liegen zwar zwei Spiele zurück, doch morgen können sie auf ihrem Homecourt, der State Farm Arena, aufholen. Hier werden die Fans das Team unterstützen – und diese werden bald durch moderne LED-Technik informiert und unterhalten.

Daktronics installiert ein dreiseitiges Display und zwei Parkdeckanzeigen im Außenbereich des Stadions in der Innenstadt von Atlanta, Georgia. Sie soll noch in diesem Frühjahr abgeschlossen sein. Alle drei Screens verfügen über einen 10-Millimeter-Pixelpitch.

„Während sich die Innenstadt mit zwei Weltklasse-Sport- und Unterhaltungseinrichtungen und der Entwicklung von Centennial Yards weiterentwickelt, freuen wir uns sehr über diese neuen Elemente, von denen wir glauben, dass sie zu Wahrzeichen der Stadt werden“, sagte Steve Koonin, CEO der Hawks und der State Farm Arena. „Die State Farm Arena ist nach allen Maßstäben eine der besten Arenen der Welt, und ihr neues Zelt wird die unglaubliche Atmosphäre und Energie des Gebäudes auf atemberaubende Weise nach außen tragen. Die spektakuläre Anzeigetafel wird das Ganze mit den hellen Lichtern und der Optik, die an den Times Square erinnert, ergänzen.“

Die neue dreiseitige Werbetafel befindet sich direkt über der unterirdischen Schnellbahn-Haltestelle State Farm Arena am Centennial Olympic Park Drive.

Zwei Seiten des Screens sind rund 12,8 Meter hoch und 9,1 Meter breit, die dritte Seite ist bei derselben Höhe 5,1 Meter breit. Die Displays verfügen zusammen über 2,9 Millionen LEDs und 3.276 Quadratmeter digitale Fläche, um über bevorstehende Veranstaltungen, Partnerschaften und ähnlichem zu informieren. Der Inhalt kann für jede Seite individuell gestaltet werden oder sich als ein großes Bild über alle drei Seiten erstrecken.

Basketball und DooH kombiniert

„Es ist ein aufregender nächster Schritt bei der Verbesserung der State Farm Arena, die Spannung aus dem Inneren des Gebäudes nach außen zu bringen“, sagte Brent Stevens, Daktronics Professional Sports Manager. „Es ist großartig, an diesem Projekt beteiligt zu sein, da es die technischen Fähigkeiten unseres Unternehmens unter Beweis stellt und zeigt, wie Veranstaltungsorte diese Fähigkeiten in Kombination mit unserer LED-Technologie nutzen können, um das Erlebnis für ihre Fans und Zuschauer zu verbessern. Es ist aufregend, ein Partner der State Farm Arena zu sein und dabei zu helfen, den Bereich um die Arena herum umzugestalten, und wir freuen uns darauf, zu beobachten, wie der Bereich in den nächsten Jahren zum Leben erwacht.“

Auch auf dem Parkdeck der Arena werden zwei neue Displays die Zuschauer begrüßen. Ein kreisförmiges Display wird einen Durchmesser von 5,4 Metern haben und ein Wrap-Display wird 10,9 Meter hoch und 42 Meter Meter breit sein. Mit diesen Displays werden zusätzliche 4,8 Millionen LEDs und 5.385 Quadratmeter Digital Signage im Außenbereich des Stadions installiert.

Diese Displays sollen auch DooH-Werbepartnern zur Verfügung stehen, um die mehr als 20 Millionen jährlichen Besucher der Innenstadt von Atlanta zu erreichen.