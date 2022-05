Goldbach Germany und die Direktion Tankstellen der Total Energies Marketing Deutschland verkünden eine Zusammenarbeit in der Werbevermarktung: In den kommenden Jahren werden bis zu 800 Tankstellen von Total Energies mit Screens ausgestattet, die Goldbach ab sofort exklusiv vermarktet. Dabei liege der Fokus auf den mobilen Zielgruppen, die über mehrere Touchpoints im Tankstellenbereich erreicht werden: über Screens im Hochformat im Ein- und Ausgangs-Bereich bis zu Tablet Screens im Kassenbereich. Das exklusive Vermarktungsmandat erlaubt sowohl nationale Kampagnen als auch regionale Aussteuerungen. Diese sind jeweils klassisch oder auch programmatisch buchbar.

In Berlin sind erste Screens bereits in Betrieb. Der nationale Rollout startet ab Mai 2022, in den kommenden Jahren sollen alle 800 Standorte am DooH-Netz angeschlossen sein.

Nur Tanken war mal

Claudia Zayer, Unit Director DOOH bei Goldbach, sagt: „Wir sehen die Standorte der Total Energies als Mobility Hubs, die prädestiniert sind, die werbliche Ansprache von mobilen Zielgruppen zu intensivieren und vor allem auch außerhalb von Metropolen zu erweitern. Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft und auf die kommende Zusammenarbeit.“

Steffen Eckert, Leiter Marketing der Direktion Tankstellen bei Total Energies Marketing Deutschland, ergänzt: „Mit der Installation von digitalen Screens in unseren Total-Energies-Tankstellen ergeben sich für uns neue Kommunikationswege. Die Digitalisierung ermöglicht uns, unsere Kunden über das aktuelle Angebot vor Ort zu informieren sowie Werbepartner zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, mit Goldbach einen Vermarktungspartner gefunden zu haben, der den Bereich Digital-out-of-Home erfolgreich vorantreibt.»

Tankstellen befinden sich laut Goldbach im Wandel zu einem Mix aus Convenience Store und Mobility Hub. Sie werden immer mehr zu einem Anlaufpunkt für Menschen, die sich unterwegs mit dem Nötigsten versorgen oder von den langen Öffnungszeiten und kurzen Wegen profitieren wollen. Die Erweiterung der Shop- und Serviceangebote habe das Nutzungsverhalten der Besucher stark verändert und spiele neben dem Tank- und bald Ladevorgang eine immer größere Rolle.