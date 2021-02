In der Vergangenheit fokussierten sich Tankstellenbetreiber mit Digital Signage auf den Forecourt – den Shopbereich. Screens befinden sich überall: an der Kasse (Paytray), hinter der Kasse (Tabak) und neben der Kasse (Menübord, Waschstraße). Bei Tank & Rast auch auf den Regalen (Gondeln).

Doch die Digitalisierung außerhalb des Shops hinkte lange hinterher. Tank & Rast war einer der ersten Betreiber, der ab 2017 großflächig die Außenflächen der Tankstellen mit Highbrightness LCD und LED ausstattete. Ziel der digitalen Außeninstallationen ist die Wartezeit während des Tankvorgangs mit Werbung und Informationen zu verkürzen. Dafür bedarf es recht großformatiger digitaler Touchpoints, um die Botschaften auch von den 10-20m entfernten Tanksäulen erkennen zu können.

Die Digital Signage Branche – insbesondere Display- und LED-Hersteller – war großen und hellen digitalen Anzeigen naturgemäß noch nie abgeneigt. Doch außer bei Tank & Rast schien der Business Case DooH-Outdoor-Screen an normalen Tankstellen mangels Kundenfrequenz lange Zeit als fraglich.

Tank-DooH im Kommen

Nun scheint sich seit letztem Jahr das Blatt zu wenden: ISM rollt bundesweit 1.000 großformatige 75“/85“ Screens an Shell-Tankstellen aus, die auf massiven Betonsockeln Wind und Wetter trotzen. Zusätzlich werden doppelseitige Displays im Schaufenster am Eingang zum Forecourt installiert, ebenfalls von Samsung.

Nicht nur Shell und Tank & Rast rüsten den Außenbereich ihrer Stationen digital auf, auch die anderen Marken setzen auf Outdoor-Digital in Form von Stelen bis hin zu kleinen Displays an den Pumpen.

Aber auch der Trend zum Elektrofahrzeug bringt neues Digital Signage Potential. Während insbesondere Energieversorger auf langsamer-ladende Ladepunkte am Straßenrand setzen versuchen Aral & Co die Tankstelle als gelernten Ort auch für Elektrofahrzeugbesitzer relevant zu halten. Dafür werden bundesweit Schnellladesäulen an Tankstellen installiert. Die Ladezeit von idealerweise 10-15 Minuten soll der EV-Kunden am besten im Shop verbringen.

Ob Outdoor-Großformat, Tabak-Displays oder kleine Displays an der Pumpe – Europas Tankstellen werden sichtbar digitaler. Den Trend aussitzen ist aufgrund der disruptiven Entwicklung im Automobilmarkt keine Alternative. Interessant wird zu beobachten sein, wer welche digitale Touchpoints finanziert.