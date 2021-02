Dekorative Kosmetik und Düfte werden in der Post-Pandemic Zeit ein wahres Revival erleben. Der weltgrößte Beautykonzern L’Oreal erwartet einen Kosmetikboom wie Generationen vor uns es vor einhundert Jahren in den goldenen 1920er Jahre erlebt haben. „Wenn die Pandemie vorbei ist, wird Schönheit wie in den wilden zwanziger Jahren auf einer großen Party gefeiert werden“, erwartet der designierte L’Oreal CEO Nicolas Hieronimus.

Das gesellschaftliche Leben wird wieder zurückkommen und da möchten Damen und Männer wieder glänzen. Auch die wachsende Urbanisierung lässt Menschen zu Schönheitsprodukten greifen. Ältere Menschen haben länger ein soziales Leben, für das sie sich zurechtmachen. Auf die Jüngeren steigt der Druck, immer und überall gut auszusehen – und sei es nur auf dem Bildschirm.

Dekorative Kosmetik aber auch Düfte sind Produkte die sich immer noch am besten Instore verkaufen. Kunden wollen testen, riechen und das Produkt ausprobieren. Auch wenn bereits ein Viertel über Online verkauft wird und absehbar die Hälfte aller Umsätze über das Internet erfolgt, bleiben Parfümerien, Beautyabteilungen in Kaufhäusern, Drogeriemärkte, und Duty-Free-Stores wichtige Absatzpunkte. Offline testen Kunden neue Produkte, Zur Inszenierung am Point of Sale gehört fast immer Digital Signage Displays, LED und aufwändige Beleuchtungskonzepte.

Während Beauty Digital Signage Konzepte in der Vergangenheit meistens nicht mehr als digitale Poster waren, wurden in den letzten Jahren zunehmend auch aktueller Social Media Content und AR-basierte Touchpoints realisiert.

Potentielle Digital Signage Kunden sind nicht nur die Beauty-Brands (Shop-in-Shop) und die üblichen Beauty-Retailer (Douglas, Sephora) sondern auch Drogeriemärkte (insb. für Eigenmarken).