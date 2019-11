Vom Firmensitz in Karlsruhe aus wird ISM ab Januar eines der wohl ambitioniertesten DooH-Netze der letzten Jahre ausrollen und steuern.

Insgesamt 1.000 Shell Stationen bundesweit werden vom Tankstellen-Vermarkter ISM mit großformatigen Outdoor-Displays ausgestattet, die Technik hierfür liefert Jacob Elektronik. Im Gegensatz zum Schaufensternetzwerk, das ausschließlich zur Vermarktung von Shell-Produkten und Leistungen zur Verfügung steht, zielt das neue Outdoor-Netzwerk insbesondere auf Drittwerbekunden.

Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investiert ISM, bzw. die strategischen und Finanzinvestoren hinter dem Projekt, in den Aufbau des Digital-Out-of-Home Netzes. Die Technik verantwortet einer der größten Elektronik-Onlinehändler Jacob Elektronik, die Vermarktung erfolgt über ISM. Das Karlsruher Medienunternehmen vermarktet bereits seit vielen Jahren die statischen Werbeflächen wie Doorgraphics in Shell-Stationen bundesweit. Nun erfolgt die große Digitalisierung mit 75“ bzw. 85“ Displays.

Die beiden DooH- und Digital Signage Newcomer setzen dabei auf Partner aus dem Tankstellen Eco-System. Installation und Service erfolgt durch den Leuchtwerbe- und Tanksäulenservicespezialisten Klostermann. Die DooH-Software ist eine ISM-Eigenentwicklung in Kooperation mit dem Softwareunternehmen MSS Multi-Site-Solution mit Sitz in Menden, durch welches auch Netzwerkmanagement und Remote-Service erfolgt. Den größten Auftrag konnte Samsung an Land ziehen, die in den kommenden 12-15 Monaten 1.000 Highbrightness-Outdoordisplays in 75“/85“ liefern werden. Zusätzlich zu den 1.000 Doppelscreen-Lösungen die im Schaufenster der Shell-Stationen verbaut werden.

Um den Rollout praktikabel zu halten, hat sich das Karlsruher Unternehmen für einen „mobilen“ Betonsockel entschieden. Das erspart die auf einer Tankstelle äußerst komplizierten und teuren Erdarbeiten und entspricht trotzdem den gesetzlichen Windlastregulierungen. Die Versorgung der Outscreens erfolgt über vorhandene Strom- und Netzwerkkabel. Technische und digitale Sicherheit war bereits im Piloten seit Dezember 2017 ein zentrales Thema.

Das neue DooH-Medium ist bewusst als Outdoor und nicht als PoS-Medium positioniert. Die Vermarktung der digitalen Outdoor-Stelen erfolgt durch ISM. Dafür wird das bestehende Vermarktungsteam auf 50-60 Mitarbeiter für den Regionalvertrieb ausgebaut.

Alexander Erraß (Vorstand & Mitgesellschafter der ISM) zu invidis: „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern, diesen wichtigen Schritt in einen großen Wachstumsmarkt gehen zu können. DOOH bedeutet für uns, das Unternehmen langfristig in einen neuen, zukunftsträchtigen Markt zu führen. Gleichzeitig ermöglichen wir unseren Kunden somit ein flexibles und dynamisches Medium am Touchpoint Tankstelle.“