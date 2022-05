Clevertouch zeigt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder seine Lösungen für den Bildungsbereich – Visual-Solutions-Kunden konnten das Portfolio bereits auf der ISE sehen. Als erstes auf der Learntec in Karlsruhe vom 31. Mai bis 2. Juni 2022, kurz darauf auf der Didacta in Köln vom 7. bis 11. Juni.

Im Fokus stehen die Touchscreens der Serie Impact Plus. Die Superglide-Touch-Technologie soll ein flüssiges Schreib-Erlebnis unterstützen. Außerdem wirbt der Hersteller mit dem schlankem Design der Screens. Die hohe Anschlussvielfalt und der OPS-Slot für optionale PC-Module soll interaktives Arbeiten mit verschiedenen Endgeräten im Bildungsbereich möglich machen.

Software als App oder Plattform

Des Weiteren zeigt Clevertouch die interaktive Whiteboard-App Lynx, mit der sich Whiteboarding-Sessions von beliebigen Geräten aus erstellen lassen. Im Anschluss daran können sie in der Lynx-Cloud abgespeichert und mit Kollegen oder Schülern zur Ansicht oder Bearbeitung geteilt werden. Der Vortragende kann am Clevertouch-Screen über sein eigenes Nutzerprofil auf seine erstellten Sessions zugreifen. Teilnehmer können sich per QR-Code zuschalten. Der Vortragende kann dann per Fernzugriff individuell Berechtigungen erteilen, sodass Schüler oder Studenten von ihren eigenen Geräten aus einer Session folgen und sie aktiv mitgestalten können.

Im Portfolio ist auch die CMS-Plattform Clevertouch-Live, mit der sich Clevertouch-Geräte über ein einziges Cloud-Konto verbinden und gemeinsam oder einzeln verwalten lassen. Clevertouch-Live erlaubt zudem die Nutzung der Screens als Digital Signage-Infokioske – samt Ausspielung von Eilmeldungen wie Stundenplanänderungen oder Feueralarme.

Mehr Apps, bessere Luft

Der Cleverstore bietet Lehrern und Schülern Zugriff auf mehr als 100 kostenfrei nutzbare Lern-Apps. Durch das letzte Upgrade können sich Lehrer und Dozenten nicht nur über einen Clevertouch-Bildschirm, sondern über jedes beliebige Display online einloggen.

Zuletzt wird Clevertouch ein neues mit Impact Plus kompatibles Sensormodul vorstellen, das Feinstaub, Schadstoffe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur misst. Diese Infos sollen dabei helfen, ein gutes Raumklima zu gewährleisten.